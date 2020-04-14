لماذا يقتل كورونا الرجال أكثر من النساء؟.. علماء يحللون الظاهرة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

في الوقت الذي يشهد فيه العالم أخطر أزمة صحية في القرن ال 21 والمتمثلة بجائحة «كوفيد-19»، يتدافع العلماء والأطباء لمعرفة من هم الأكثر عرضة لخطر الفيروس؟ وعلى الرغم من عدم الإلمام المستفيض بطبيعة هذا المرض، إلا أن الإحصائيات بينت ارتفاع الوفيات بين الرجال أكثر من النساء.

ونقل «مرصد المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمسقبل،عن مديرة مركز «يو سي إل» للصحة العامة والجنس في المملكة المتحدة البروفيسور سارة هوكس قولها«اتضح من البيانات التي تأتينا من المراكز الصحية الوطنية من كل البلاد تقريبًا أن وفيات «كوفيد-19» بين الرجال أعلى منها بين النساء». وأطلق المركز مبادرة الصحة العامة 50/50 التي شرعت في جمع بيانات عن كوفيد-19 وعلاقته بجنس المصاب من جميع أنحاء العالم.

وكشفت بيانات المبادرة أن نسبة وفيات «كوفيد-19»، في الصين كانت 64% من الذكور و36% من الإناث. وأضيف إلى ذلك البيانات المأخوذة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وغيرها من الدول، فمثلًا في الدولتين الأكثر تضررًا في أوروبا، وُجِد أن نسبة 68% من وفيات «كوفيد-19» في إيطاليا كانت من الذكور، وفي إسبانيا كانت عدد وفيات الذكور ضعف عدد وفيات الإناث تقريبًا وفقًا لبيانات المبادرة، وفي اليونان وبيرو مثلت نسبة وفيات الذكور نحو 72% من العدد الكلي لوفيات كوفيد-19، وفي فرنسا كانت الوفيات من الذكور نحو 61% مقارنة بنسبة 39% من الإناث.

يضع العلماء افتراضات عدة لتفسير زيادة الوفيات بين الرجال عن النساء: أولها نمط الحياه وسلوكياتها؛ إذ لا يسارع الذكور إلى طلب المساعدة الطبية في بداية ظهور أولى علامات المرض مثل النساء، فضلًا عن إحدى الدراسات التي أشارت إلى أن الرجال يغسلون أيديهم بالماء والصابون أقل من النساء، بإضافة إلى بعض سلوكيات الحياة الخاطئة التي يتبعها الرجال مثل التدخين وشرب الكحوليات، ما يعني ارتفاع نسبة أمراض القلب والرئة والأوعية الدموية بينهم عن النساء.

ويدرس العلماء أيضًا بعض الاختلافات البيولوجية المحتملة لتفسير زيادة وفيات الرجال عن النساء بمرض «كوفيد-19». فمثلًا تلعب الهرمونات الأنثوية دورًا أساسيًا في استجابة النساء للأخماج الفيروسية وخاصة هرمون الاستروجين وفقًا لما نُشِر في إحدى الدراسات البحثية، إضافة إلى تركيبتهن الجينية، إذ تعمل عدد كبير من الجينات الموجودة ضمن كروموسوم إكس على تنظيم الاستجابة المناعية للجسم، ومن المعروف أن النساء تحملن نسختين من كروموسوم إكس في مادتهما الوراثية مقابل وجود نسخة واحدة من هذه الجينة لدى الرجال.

وقالت ساره هوكس «تعمل أجهزة المناعة لدى النساء بصورة مختلفة عن الرجال، إذ أن جسدهن يمكنهن من استضافة الجنين لمدة تسعة أشهر دون رفضه من جهازهن المناعي أو التعامل معه على أنه جسم غريب».

وذكرت صابرا كلاين اختصاصية المناعة والجنس والأمراض المعدية في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في الولايات المتحدة الأميركية «بشكل عام توجد استجابة مناعية أكبر لدى النساء ضد بعض الأخماج الفيروسية وعوامل العدوى الأخرى، بسبب الاختلافات البيولوجية في الجهاز المناعي لدى الجنسين، إذ أظهرت عينات الدم المجمعة من مرضى «كوفيد-19» في الصين وجود اختلاف في أعداد الخلايا المناعية وكيمياء الدم بين الرجال والنساء، ما قد يسفر عن الاختلافات الحاصلة في الأعراض الحادة لمرض «كوفيد-19» بين الجنسين».