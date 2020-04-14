كاليفورنيا تسمح بسيارات توصيل ذاتية القيادة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

يبدو أن تبعات مرض «كوفيد-19»، كانت وراء تسريع قرار ولاية كاليفورنيا الأميركية بمنح شركة نورو الناشئة للمركبات ذاتية القيادة تصريحاً هو الأول من نوعه في الولاية، للبدء باختبار سياراتها ذاتية القيادة المتخصصة بتوصيل الطلبات.

وسمحت الولاية باختبار طرازين من سيارات نورو؛ وقال ديفيد استرادا، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والسياسات في الشركة «لطالما رأينا أن مركبات التوصيل ذاتية القيادة ستحسن السلامة على الطرقات وتوفر راحة قيمة للمستهلكين، ولكننا لم نتوقع أبداً أن تساعد خدمتنا في الحفاظ على سلامة الأميركيين من العدوى».

وأضاف «زادت جائحة كوفيد-19 حاجة الجمهور إلى خدمات التوصيل دون أي تواصل بشري، وصُمِّم أسطول سياراتنا (آر2) لتغيير طبيعة القيادة، وحركة البضائع، من خلال السماح للأشخاص بالبقاء بأمان في المنزل، بينما تُجلب منتجات البقالة والأدوية والطرود إليهم».

وقال ستيف جوردون، مدير قسم السيارات في ولاية كاليفورنيا «سلامة السائقين من أهم أولوياتنا، ونحن لا نمنح هذه التراخيص بيُسْر».

وبموجب التصريح، يُسمح للمركبات القيادة بسرعة لا تتجاوز 56 كيلومتراً في الساعة. وصُمِّمت سيارات آر2 لتكون ثلاجة متنقلة، تحتوي على خزائن آلية لخدمة المستهلكين، بتوصيل بضائع المتاجر الكبيرة ومحال التجزئة إلى منازلهم من خلال طلبها عبر الإنترنت.