"فيسبوك" : خاصية جديدة "مفيدة" للحد من استخدام شبكة التواصل الاجتماعي

المصدر: سان فرانسيسكو -د ب أ

مع زيادة الوقت الذي يمضيه مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في استخدام الشبكة نتيجة البقاء في المنزل حاليا ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، أضافت الشبكة خاصية جديدة إلى تطبيق "فيسبوك" باسم "كوايت مود" تتيح للمستخدم وقف تفعيل الإشعارات وتحديد وقت ثابت له يحصل فيه على استراحة من استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية الجديدة المفيدة، تشير إلى محاولة "فيسبوك" معالجة الأثار السلبية المحتملة لزيادة بقاء المستخدمين على الشبكة نتيجة قواعد التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل حاليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدراسات تحذر من أن استخدام شبكة التواصل الاجتماعي بصورة مفرطة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب وبخاصة بين المراهقين.

وتعترف شبكة "فيسبوك" نفسها بأن استخدام الشبكة يمكن أن يكون ضارا إذا اكتفى المستخدم بقضاء الوقت في متابعة المحتوى الذي ينشره الآخرون دون أن يحاول التواصل والتفاعل معهم.

يمكن الوصول إلى خاصية "كوايت مود" من خلال قائمة الإعدادات ثم اختيار "يور تايم اون فيسبوك" ثم اختيار "ماندج يور تايم" حيث يمكن للمستخدم تفعيل الخاصية بحيث يحدد الزمن المسموح له بقضائه على شبكة "فيسبوك". وعند تفعيل الخاصية ومحاولة الدخول إلى الشبكة قبل نهاية وقت الراحة المحدد ستظهر رسالة تقول للمستخدم الزمن المتبقي له من وقت الراحة، ومع ذلك يمكن للمستخدم في هذه الحالة استخدام الشبكة لمدة 15 دقيقة فقط كخيار متاح.

يذكر أن هذه الخاصية متاحة حاليا لمستخدمي تطبيق فيسبوك على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" فقط على أن يتم توفيرها لاجهزة "أندرويد" في مايو المقبل.