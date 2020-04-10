بالصور.. نصف البشرية في الحجر.. «كورونا» يفرض الفراغ

المصدر: باريس - أ.ف.ب

فيما نصف البشرية يعيش في الحجر، نصب مصورو الفيديو في وكالة فرانس برس كاميراتهم عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، يوم الأربعاء الماضي، في 16 مدينة عبر العالم من ساحة نافونا في روما إلى ميدان التحرير في بغداد، إذ سجلوا نظرة قلقة متأثرة ومستغربة في أعين المارة القلائل إزاء الفراغ والعزلة.

في العادة تكون ساحة نافونا في روما «مكتظة بالسياح والفنانين وتصدح في أرجائها الموسيقى». وعلى شاطئ أربوادور قرب ريو دي جانيرو «ثمة أشياء كثيرة يمكن رؤيتها من «الهيبيز» الذين يبيعون الأشغال اليدوية إلى راكبي الأمواج». وعند بوابة براندنبورغ في برلين تنتشر عادة مجموعات كبيرة من السياح.

لكن منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وإجراءات العزل المتفاوتة الصرامة من بلد إلى آخر، حل في هذه المدن وأخرى مثل طوكيو وبنما وهوليوود، وبدرجات مختلفة الفراغ والعزلة، حاملين عواطف ومشاعر متنوعة.