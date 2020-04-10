للمرة الأولى.. الصين تستثني القطط والكلاب من قائمة الحيوانات “القابلة للأكل”

المصدر: بترا

رفعت الصين القطط والكلاب من قائمة رسمية للحيوانات التي يمكن أكلها، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا والجدل الكبير حول أسباب ظهوره وانتشاره.

وبحسب وسائل اعلام رسمية صينية نشرت وزارة الزراعة الصينية، قائمة جديدة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها، واستثنت منها للمرة الأولى الكلاب والقطط.

وقالت جمعية “هيوماين سوسايتي إنترناشونال” العالمية للرفق بالحيوان في بيان “إنها المرة الأولى التي تلحظ فيها الحكومة الصينية بأن القطط والكلاب هي حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل”.

وتشير أرقام الجمعية إلى أن 10 ملايين كلب تُقتل سنويا في الصين من أجل لحومها.

يذكر أن القانون الصيني لا يمنع استهلاك لحوم هذه الحيوانات داخل البلاد، لكن هذه الممارسة تقتصر على أقلية صغيرة وتثير معارضة متزايدة من السكان.



