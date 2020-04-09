سنغافورة بعد أزمة «كورونا»: سنزرع الأسطح

المصدر: سنغافورة - رويترز

أعلنت سنغافورة، أمس، إجراءات جديدة لتسريع إنتاج الغذاء محلياً بعدما تسبّب تفشي فيروس كورونا المستجد في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتشمل هذه الإجراءات خطة لتحويل أسطح ساحات انتظار السيارات في المجمعات السكنية العامة إلى مزارع حضرية، اعتباراً من الشهر المقبل.

ولا تنتج سنغافورة، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، سوى نحو 10% من احتياجاتها الغذائية، لكنها تخطط لزيادة هذه النسبة بسبب التهديد، الذي يشكله التغير المناخي ونمو السكان، لإمدادات الغذاء العالمية.

وفي أنحاء العالم تسببت القيود على حركة السكان، بفعل تفشي فيروس «كورونا» في اضطراب سلاسل إمداد الغذاء والمنتجات الزراعية، وعززت مخاوف من عجز واسع النطاق في المعروض وزيادة الأسعار.

وقالت سلطات سنغافورة في بيان: «الوضع الراهن يلقي الضوء على أهمية إنتاج الغذاء محلياً، يخفف إنتاج الغذاء محلياً اعتمادنا على الواردات».

ويدرس المزارعون والحكومة سبل حل مشكلة قلة الأراضي في سنغافورة، إذ تخصص 1% فحسب من مساحتها، البالغة 724 كيلومتراً مربعاً، للزراعة.