المصدر: الامارات اليوم

تطبيقات

طالب مستهلكون بلديات الدولة، بإصدار تطبيقات خاصة، تمكنهم من التأكد من سلامة المنتجات الاستهلاكية، أسوة بتطبيق «منتجي» الذي أطلقته بلدية دبي، خصوصاً لضمان سلامة المعقمات.

مخاطر

لاحظ قراء وجود أشخاص في بعض الشواطئ في الدولة، رغم وجود قرار بمنع ارتيادها ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، ولفتوا أيضاً إلى أن كثيراً من الأطفال والفتيات يلعبون كرة القدم في بعض الأحياء، غير آبهين بمخاطر الفيروس.

بريد

طالب قراء، «بريد الإمارات» باستغلال أسطول النقل لديه، لتوصيل السلع الغذائية والمواد الضرورية إلى المنازل، في ظل ظروف تقييد حركة المستهلكين.

تربية

عدّد مواطنون ومقيمون، فوائد تطبيق برنامج التعقيم الوطني، على مستوى الدولة، إذ أتاح للعديد من الأسر الجلوس لساعات طويلة مع أبنائها خلال فترة المساء، واكتشاف جوانب خفية في حياتهم ومشكلات سلوكية وتربوية، والعمل على علاجها.

سمك

لاحظ متسوّقون ارتفاع أسعار الأسماك بصورة مبالغ فيها في بعض مراكز التسوق، عقب إغلاق أسواق السمك، مطالبين الجهات المعنية، بتكثيف الرقابة على أسعارها، لا سيما أنها تشهد إقبالاً كبيراً من الأفراد.

دراسة

استغرب أولياء أمور، تدريس بعض المواد الدراسية غير الضرورية عبر التعليم عن بُعد، مثل الموسيقى والرياضة، إذ يمكن أن يمارسهما الطالب بمفرده داخل المنزل، داعين إلى التركيز على المواد الرئيسة التي تحتاج إلى جهد في الشرح والفهم خلال الفترة الحالية.

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