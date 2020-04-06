«اتصالات لكتاب الطفل» تطلق نسختها الـ 12 عبر مواقع التواصل

المصدر: الشا

أكدت رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي، أن جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي أطلقت نسختها الـ12 عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، باتت تحتل اليوم مكانة مرموقة على صعيد الجوائز التي تثمّن الإبداع الإنساني حول العالم، خصوصاً الموجه للأطفال واليافعين.

وفتحت الجائزة مجدداً مجال التقدّم والمشاركة أمام مبدعي ورسّامي ومؤلفي وناشري كتاب الطفل وصنّاع الكتب الصامتة، في فئات: «كتاب العام للطفل» و«كتاب العام لليافعين» و«أفضل نص» و«أفضل رسوم» و«أفضل إخراج» و«أفضل كتاب صامت» في مشاركة مفتوحة لجميع المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت مروة العقروبي «تسعى الجائزة إلى الارتقاء بصناعة كتاب الطفل في الوطن العربي، وتكريم الإبداعات المتميزة والمبتكرة ذات المضامين والرسائل النبيلة، التي تسهم في تكريس الثقافة العربية في نفوس الأجيال».

من ناحيته، قال مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام شركة اتصالات في المناطق الشمالية، عبدالعزيز تريم، إن «رعايتنا المتواصلة للجائزة منذ انطلاقتها وحتى اليوم تنبع من إيماننا الراسخ بأهمية دعم الإبداع وأصحابه، والاهتمام بهذه الفئة المهمة من المجتمع، لأن المبدعين صنّاع نهضة، والثروة الأهم التي تمتلكها المجتمعات».

وأضاف أن «الجائزة تفتح أمام الموهوبين وأصحاب الإبداعات آفاقاً جديدة لإنتاج محتوى ثريّ وقيّم من كتب الأطفال الصادرة باللغة العربية، وتلعب دوراً فاعلاً في إثراء ودعم المشهد الثقافي المحلي والعربي بالكثير من الإبداعات الجديدة والنوعية».

وتستقبل الجائزة التي تُعد إحدى أبرز جوائز أدب الطفل واليافعين في الوطن العربي، والتي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة اتصالات،

طلبات الترشّح حتى 31 أغسطس المقبل، وتشترط أن تكون مشاركات المتقدمين باللغة العربية، وبنصوص أصلية غير مترجمة أو مقتبسة ذات مضامين تستهدف من خلالها الأطفال واليافعين حتى عمر 18 عاماً.

كما اشترطت الجائزة أن يكون الكتاب صادراً عن دار نشر أو مؤسسة مسجّلة رسمياً، وألا يكون قد صدر بشكل منفرد أو فاز بأي جائزة محلية أو عربية أو عالمية من قبل، وألا يكون قد مضى على نشره ما يزيد على خمسة أعوام.

واشترطت الجائزة على المتقدمين لفئة (كتاب العام لليافعين) التقدم بالصيغتين الإلكترونية والورقية، إذ تستقبل الجائزة النسخ الإلكترونية من طلبات المشاركة في هذه الفئة حتى 31 يوليو المقبل، ويشترط في هذ الفئة أن يخاطب المحتوى العقول، ويمتلك مضموناً يتناسب مع الفئات العمرية من 13 - 18 عاماً.

فئات

رصدت الجائزة لفئة «كتاب العام للطفل» 300 ألف درهم توزّع بالتساوي على الناشر والمؤلف والرسام. ويحصل الفائز في «كتاب العام لليافعين» على 200 ألف درهم للمؤلف والناشر. وينال 100 ألف ردهم كل فائز في فئات: «أفضل نص» و«أفضل رسوم» و«أفضل إخراج» و«الكتاب الصامت».

إلى جانب تخصيص الجائزة لـ300 ألف درهم لتنظيم سلسلة ورش عمل.

فتحت المجال لرسّامي ومؤلفي وناشري كتاب الطفل و«الصامتة».

الجائزة تفتح أمام الموهوبين آفاقاً جديدة لإنتاج محتوى ثريّ وقيّم.