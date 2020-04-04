الصين: 3 دقائق من الصمت حداداً على ضحايا «كوفيد-19»

المصدر: بكين ■د.ب.أ

من المقرر أن تشهد الصين، اليوم، ثلاث دقائق من الصمت خلال مهرجان تشينجمينج، المعروف بيوم كنس المقابر، حداداً على الذين لقوا حتفهم جراء تفشي فيروس كورونا. وذكر مجلس الدولة الصيني، أمس، أنه خلال حفل الحداد الوطني، سيجري تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء الصين، وفي السفارات والقنصليات الصينية بالخارج، وستتوقف أنشطة الترفيه العامة.

وقال المجلس إنه في الوقت نفسه، ستنطلق أصوات أبواق السيارات، وستصدر القطارات والسفن صفاراتها، وستنطلق إنذارات الدفاع الجوي. وأضاف المجلس أن الحدث يهدف إلى تكريم «الشهداء والمواطنين المتوفين، الذين قضوا في الحرب ضد وباء فيروس كورونا المستجد».

يشار إلى أن يوم كنس المقابر هو عطلة صينية سنوية، تتجمع خلالها العائلات، لإحياء ذكرى أسلافهم، وتنظيف قبورهم.

وأعلنت الصين، أمس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 29 من بين المواطنين العائدين من الخارج.

وحتى الآن، سجلت الصين 81 ألفاً و620 إصابة بالفيروس، من بينها 3232 حالة وفاة، و76 ألفاً و571 مريضاً تماثلوا للشفاء.