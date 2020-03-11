جريمة في المحمية.. صيادون يقتلون آخر زرافة بيضاء وصغيرها

المصدر: نيروبي - أ.ف.ب

قتل صيادون غير شرعيين الزرافة البيضاء الوحيدة الموجودة في كينيا مع صغيرها في محمية في شرق البلاد، وفق ما أعلنت جمعية محلية أمس الثلاثاء.

ولم يتم الإبلاغ عن مشاهدة هذه الحيوانات النادرة جداً في أي بلد آخر في العالم.

وعثر على الزرافتين البيضاوين نافقتين «وهيكلين عظميين بعدما قتلهما صيادون غير شرعيين» بمحمية في غاريسا بشرق كينيا.

بعد نفوق الزرافتين اللتين تستمدان لونهما من تصبغ نادر للغاية، لم يتبق إلا ذكر زرافة بيضاء، وهو صغير الزرافة التي قتلها الصيادون وفق ما جاء في بيان صادر عن جمعية «إشاكبيني هيرولا» المحلية التي تدير المحمية.

وقال مدير الجمعية محمد أحمد النور: «نحن المجتمع الوحيد في العالم الذي يعمل على الحفاظ على الزرافة البيضاء».

وأضاف «هذه الجريمة هي ضربة في وجه التدابير التي اتخذها المجتمع للحفاظ على الأنواع النادرة، ودعوة إلى اليقظة من أجل الدعم المستمر لجهود الحماية».

وأثارت هذه الزرافة البيضاء اهتماماً كبيراً في عام 2017 عندما شوهدت للمرة الأولى في المحمية الكينية وعندما وضعت الصغيرين.

وتعاني الزرافات البيضاء حالة وراثية تسمى «الابيضاض» ناتجة عن نقص الخلايا الصبغية، وهي شائعة، خصوصاً لدى بعض النمور البيضاء.