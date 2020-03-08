شاب مصري ينتحر من فوق الهرم

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ألقى شاب مصري بنفسه، اليوم الأحد، من فوق الأهرامات منتحراً، ولقي مصرعه على الفور. وكشفت مصادر أمنية، أنَّ رجال المباحث استغرقوا وقتاً في إقناع الشاب الذي ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع بالمنطقة الأثرية بالهرم، إلا أنَّه رفض الاستماع لهم وقفز من أعلى الهرم وسقط جثة هامدة. وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الشاب صعد أعلى الهرم الذي يبلغ ارتفاعه 130 متراً وقفز من ارتفاع 100 متر، بعد أن رفض الاستماع لقوات الشرطة. وكشفت مصادر أمنية، حسب صحيفة الوطن المصرية، أنَّ الشاب كان موجوداً في إحدى الحفلات المقامة بالمنطقة الأثرية، لكنه تسلل منها وصعد الهرم الأوسط "خفرع"، وما إن لاحظته قوات تأمين المنطقة الأثرية؛ حتى طالبوه بالنزول لكي لا يعرض نفسه للأذى، لكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى المنطقة "الملساء البيضاء" قبل قمة الهرم بقليل؛ وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وحسب متابعات صحافية فقد كان الشاب يعاني أزمة نفسية.