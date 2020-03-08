الأقصر: مئات السياح يزورون المواقع الأثرية

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

شهدت مدينة الأقصر التاريخية، بصعيد مصر، حركة سياحية طبيعية، أمس، إذ زار مئات السياح منطقة وادي الملوك، ومقبرة الملك توت عنخ آمون، ومعبد الملكة حتشبسوت، وتمثالي ممنون، في غرب المدينة، ومعبدي الكرنك والأقصر في شرق المدينة.

وقال رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة بمحافظة الأقصر، ثروت عجمي، إن الحركة السياحية لم تتأثر بإعلان وزارة الصحة المصرية، أول من أمس، عن ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من العاملين بإحدى البواخر السياحية القادمة للأقصر من مدينة أسوان. وأشار إلى اتخاذ الغرف السياحية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسياحة والآثار، العديد من التدابير بهدف الوقاية من فيروس كورونا، بين أعمال تعقيم دورية، ونشرات توعية بطرق الوقاية للعاملين بالقطاع السياحي.