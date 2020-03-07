تأجيل «البيتلز في هامبورغ» إلى أغسطس

المصدر: هامبورغ ■د.ب.أ

أعلن منظمو مهرجان البيتلز في هامبورغ إرجاء المهرجان، الذي يحيي تراث فريق البيتلز التاريخي، إلى أغسطس المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة المهرجان «هلموا: تجربة البيتلز في هامبورغ»، خلال الفترة من 27 - 29 مارس الجاري. وتقرر إقامة المهرجان خلال الفترة من 15 - 16 أغسطس، ما يعني تقليصه يوماً واحداً.

ويتزامن الموعد الجديد للمهرجان مع الاحتفال بالذكرى السنوية لموسيقى الروك، إذ أطلق الفريق المنحدر من مدينة ليفربول البريطانية، في منتصف أغسطس قبل 60 عاماً، مسيرته الفنية العالمية، من خلال أدائه الأول في «نادي إندرا» بمدينة هامبورغ الألمانية. يذكر أن فريق البيتلز يعد من أشهر الفرق التي حازت صيتاً عالمياً، ومازالت موسيقاه تحظى بشعبية لافتة.