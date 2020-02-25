فراشة روبوتية..تعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

ابتكر فريق من الباحثين الصينيين أجنحة صغيرة قادرة على الحركة بشكل أسرع من أجنحة الفراشة، وتحتاج هذه الأجنحة إلى أشعة الشمس كمصدر للطاقة، ويسمح التصميم للروبوتات بالطيران دون الحاجة إلى البطاريات، أو يمكن استخدامها لتوليد الطاقة الشمسية.

ويتألف هذا الجناح المرن من صفيحة رقيقة من البوليمر المغطاة بفيلم معدني خاص يتفاعل مع التغيرات في درجة الحرارة، فعندما تسقط أشعة الشمس على الصفيحة ينثني الجناح ويتمدد الفيلم المعدني أكثر من طبقة البوليمر.

ويؤدي انثناء الجناح إلى تغطية الفيلم المعدني وهبوط درجة حرارته، ما يؤدي إلى عودة الجناح إلى شكله الطبيعي، وتحصل هذه العملية المكونة من مرحلتين ــ وفقاً لورقة بحثية نشرها الباحثون في مجلة إيه سي إس - بمعدل يصل إلى 4.5 مرات في الثانية.

وطور الباحثون لعبة أطفال وزورقاً شراعياً صغيراً يعتمد كلياً على الطاقة الشمسية، إضافة إلى جهاز يحول الطاقة الشمسية إلى تيار كهربائية اعتماداً على هذه الأجنحة الصغيرة.