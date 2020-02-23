عساف يغني باللهجة العراقية «شهالحلاوه»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف أحدث أغانيه باللهجة العراقية عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي حملت عنوان «شهالحلاوه» التي تعامل في إنجازها مع أسماء لامعة في مجال الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي، خصوصاً بعد النجاح الكبير للعملين السابقين الذي طرحهما محققاً من خلالهما انتشاراً واسعاً في العالم العربي من خلال أغنية «مكانك خالي» و«بصراحة» على المتاجر الإلكترونية كافة.

وجاءت الأغنية الجديدة مكملة لمسيرة التألق والنجاح باللهجة العراقية، بعد أن أعاد تجربته في الغناء مع الشاعر رامي العبودي والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود.

وتقول كلمات الأغنية

«شهالحلاوه وهالنزاكَه وهالجمال

سحر بعيونك حبيبي شي خيال

فدوه للغمازة اروح

والشفايف والشعر

صارلي شقد اني عايش

ماشفت هيجي بشر».

ويرافق إطلاق العمل الغنائي الجديد «شهالحلاوه» حملة إعلامية كبيرة في الدول الخليجية والعربية كافة، من خلال أثير الإذاعات العربية وعلى المتاجر الإلكترونية كافة.

وكان عساف قد شارك في دبي قبل يومين في حفل تكريم صنّاع الأمل، أكبر مبادرة إنسانية من نوعها لتكريم أصحاب العطاء على مستوى الوطن العربي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وقال عسّاف تعليقاً على مشاركته: «سعيد بتواجدي للسنة الثالثة على التوالي في حفل صنّاع الأمل، ويشرّفني دائماً الانضمام إلى الجهود التطوعية التي تهدف إلى خدمة وطننا العربي وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات العربية».

حملة إعلامية كبيرة على الإذاعات والمتاجر الإلكترونية.