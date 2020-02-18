دبي حشدت العالم دعماً لمكانــــة المرأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفعت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكل الدعم والرعاية التي أحاطوا بها المرأة في مسيرة النهضة المباركة التي تمضي فيها الإمارات نحو المستقبل، مانحين إياها الفرصة للمشاركة في كتابة فصول مهمة في تاريخ دولة الإمارات.

جاء ذلك، بمناسبة اختتام أعمال منتدى المرأة العالمي- دبي 2020، الذي أقيمت فعالياته برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مدار يومين مستقطباً أكثر من 3000 مشارك في مقدمتهم شخصيات دولية بارزة ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وقيادات منظمات دولية وصناع القرار في العديد من المؤسسات العالمية، وأكثر من 100 متحدثة من أصحاب التجارب الفريدة والنجاحات التي جلعت منهن رائدات في مجالات عدة أثبتن فيها تميزًا نوعياً.

وشارك المتحدثون قصصهم ضمن أكثر من 60 جلسة نقاشية في الحدث الأكبر من نوعه في العالم المعني بمناقشة سبل الارتقاء بمشاركة المرأة في جميع المجالات، مع التركيز على أربعة محاور رئيسة هي الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل.

وأعربت سموها عن عميق التقدير والثناء للإسهامات الجليلة التي قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في مجال دعم المرأة وتعزيز فرصها وتمكينها من القيام بدورها كاملاً في خدمة الوطن ضمن مواقع حيوية عديدة، وفي شتى القطاعات.

وقالت سموها إن دعم القيادة الرشيدة للمرأة وتشجيعها إياها وإحاطتها بمختلف أشكال التشجيع والتحفيز، وما قامت به الحكومة من جهود في إطار الرؤية الطموحة لتعظيم مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الحيوية، تأسيساً على ما قدمته الدولة من مقومات تميز للمرأة، كلها أمور تجعل الإمارات اليوم نموذجاً ملهماً في النهوض بالمرأة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدة سموها أن دولة الإمارات تتأهب اليوم لخوض مرحلة جديدة تسخّر فيها كل مقومات الدعم اللازمة للمرأة محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يؤكد التأثير الإيجابي الذي طالما ارتبط باسم الإمارات في شتى المحافل الدولية وبما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات لريادة المستقبل.

وقالت سموها في هذه المناسبة: «لاشك في أن الدعم الكبير الذي تلقاه جهود الارتقاء بدور المرأة في دولة الإمارات من قيادتنا الرشيدة، يأتي في مقدمة أسباب النجاح الكبير الذي حققته دولتنا في استكمال مسيرة تمكين المرأة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى تحقيق نتائج لافتة استقطبت تقديراً دولياً واسع النطاق؛ لتقف اليوم التجربة الإماراتية نموذجاً يحتذى ليس فقط على الصعيد العربي ولكن أمام جميع الدول الساعية إلى النهوض بدور المرأة وتأكيد مشاركتها الفاعلة في المجتمع، ونحن نعول كثيراً على هذا الدعم في العبور إلى إنجازات جديدة تضاف إلى ما حققناه بالفعل في هذا الملف المهم الذي يعكس مدى تحضر الإمارات واحترامها للمرأة وحرصها على صون حقوقها».

• الإمارات نموذج ملهم في النهوض بالمرأة على المستويين الإقليمي والعالمي.