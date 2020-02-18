حلقة وزارية لتحفيز النقاش حول سبل النهوض بالمرأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت «مبادرة تمويل رائدات الأعمال» حلقة وزارية خلال منتدى المرأة العالمي، ألقت الضوء على القضايا الرئيسة المتعلقة بالمرأة وتمكينها اقتصادياً، وشكّلت منصة استثنائية للقادة المشاركين لتبادل الخبرات، ومناقشة الفرص المتاحة لدعم رائدات الأعمال، وتعزيز الالتزامات المشتركة وتضافر العمل الجماعي لمساندتهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شارك في الحلقة الوزارية إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأميركي، ورئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، ومدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، كما شارك في الجلسة وزراء من دول عدة في المنطقة، بما في ذلك السعودية والبحرين، ومصر والجزائر والأردن والمغرب.

وألقت ريم الهاشمي كلمة أكدت فيها أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وضعت تمكين المرأة في مقدمة الأولويات، وهو ما نص عليه دستور البلاد، ما أثمر وصول المرأة إلى أعلى المناصب القيادية في القطاع الحكومي، وتصدّر الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في هذا الصدد، مؤكدة أن استضافة دولة الإمارات للقمة الإقليمية لتمويل رائدات الأعمال يأتي متسقاً مع الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال دعم المرأة، لاسيما في المجال الاقتصادي، منوهة أن الدعم الأولي الذي خصصته دولة الإمارات بإجمالي 50 مليون دولار أسهم في تحريك أكثر من مليار دولار لدعم رائدات الأعمال ومساعدتهم للتغلب على ما يواجهن من معوقات وعراقيل تحول دون نجاحهن.

أهداف استراتيجية

وأعربت منى غانم المري عن عميق تقديرها لمبادرة تمويل رائدات الأعمال وقالت: «يُشرفني أن أكون حاضرة في هذه المبادرة المرموقة، التي تسعى لتوفير فرص النجاح والتميز لنساء المنطقة لتحقيق أهدافهن الشخصية والمهنية، إذ نتطلع لرؤية المرأة تضطلع بأدوار حيوية في عالم الأعمال مع ما يتطلبه ذلك من مواصلة دعمها، وتوفير فرص التمويل الملائمة لها لتحقيق التميز في مجال الاقتصاد والأعمال». وقالت إن استضافة دبي للقمة الإقليمية لرائدات الأعمال على هامش أعمال منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 يعكس مدى التزام دولة الإمارات بتوفير كل مقومات إنجاح هذه المبادرة المهمة بكل ما تحمل من أهداف استراتيجية عميقة التأثير على حجم المشاركة الاقتصادية للمرأة في المنطقة، وما لها من انعكاسات على الصعيد العالمي، إذ تمثل حوارات القمة عامل دعم لاستكشاف مزيد من أفق التطوير والتعاون والشراكة لتسريع وتيرة انخراط المرأة في المجال الاقتصادي عموماً، وفي مسار ريادة الأعمال على وجه التحديد، بما يخدم توجهات التنمية الشاملة في المنطقة.

بناء القدرات

يتم تنظيم القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال من جانب مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع مبادرة تمويل رائدات الأعمال، التي تم إطلاقها في عام 2017 لمساندة رائدات الأعمال في البلدان النامية بتيسير حصولهن على التمويل ومساعدتهن على بناء القدرات وتوسيع شبكة علاقاتهن، وتقديم التوجيه والإرشاد لهن، وتوفير فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. وقد رصدت المبادرة 249 مليون دولار لتمويل أكثر من 114 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تملكها المرأة.

ريم الهاشمي:

• «دولة الإمارات وضعت تمكين المرأة في مقدمة الأولويات».

منى المرّي:

• «نتطلع لرؤية المرأة تضطلع بأدوار مؤثرة في عالم الأعمال».