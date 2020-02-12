ألغت السلطات الصينية حفل عيد ميلاده بسبب «كورونا».. فهدد بإحراق نفسه

المصدر: بكين - أ.ف.ب

صبّ رجل في جنوب غرب الصين البنزين على نفسه وربط حزاماً من المفرقعات النارية حول خصره، لأن السلطات ألغت الاحتفال الذي كان يعده لمناسبة عيد ميلاده كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم أن وانغ (59 عاماً) وهو أحد سكان شونغكينغ كان يخطط لتنظيم مأدبة تضم 10 طاولات أواخر الشهر الماضي.

لكن مع تقييد السلطات في أنحاء الصين التجمعات العامة لاحتواء تفشي المرض، طلب المسؤولون من وانغ إلغاء الحفل.

ويواجه مئات الملايين من الأشخاص في أنحاء الصين قيوداً على نشاطاتهم اليومية بسبب الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن أكثر من 44600 شخص، وقتل أكثر من 1100 شخص.

وأعلنت سلطات بكين الأسبوع الماضي أنه ستحظر حفلات العشاء الجماعية في المطاعم مؤقتاً في العاصمة الصينية للحد من انتشار الفيروس.

وأوردت «شينخوا» أنه بعد إلغاء حفله، ظهر الرجل في مكتب لجنة قرية مسلح بمفرقعات نارية حول خصره. كما سكب البنزين على صدره وحمل ولاعة في محاولة «لتخويف لجنة القرية وجعلها تسمح له بإقامة حفل عيد ميلاده».

وذكرت أن مدعين محليين تقدموا بشكوى ضد وانغ أمس متهمين إياه بسلوك مخل بالنظام.

