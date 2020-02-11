دبي تعزّز مكانتها عاصمة إقليمية لقطاع الجمال

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يستعد العديد من مصنعي ومورّدي منتجات ومواد التجميل من كبرى الشركات المحلية والعالمية للمشاركة في الدورة الـ25 لمعرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط»، المعرض التجاري العالمي الأكبر في المنطقة والمتخصص بمنتجات التجميل والعافية، إلى جانب أبرز الموزعين العالميين والإقليميين والمحليين للعلامات التجارية والخدمات المعنية بقطاع الجمال بهدف الاستفادة من السوق المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتنعقد النسخة 25 من المعرض في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو المقبلين في مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيف أكثر من 1800 جهة عارضة على امتداد ست فئات من المنتجات، وهي: مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر وصالات الحلاقة، والأجهزة والتغليف والمواد الأولية، ومركبات العطور والعطورات الجاهزة، ومستحضرات العناية الشخصية والصحة، والمواد الطبيعية والعضوية.

وفي هذا الإطار تشير توقعات إلى إمكانية نمو القطاع لمعدل نمو سنوي مركب بواقع 6.4%، بحيث تصل قيمة أسواقه الإجمالية إلى 32.2 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025.

ويُسلط تقرير «آفاق سوق مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط 2025»، التي أصدرته شركة «جولدستين ريسيرتش» المختصة في أبحاث السوق، الضوء على عدد من العوامل السوقية المؤثرة في نمو القطاع، بما فيها ارتفاع مستويات الدخل المتاح والطلب على المنتجات التي تراعي مبادئ التجارة النزيهة والزيادة في أنشطة التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقرير، تُعدّ السعودية والإمارات أضخم أسواق المنطقة، مع توقعات نمو تصل إلى 5.8 و12% على الترتيب.

وفي هذا الصدد، قالت إيلين أوكونيل، مديرة معرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط» الذي تنظمه شركة «ميسي فرانكفورت»: «تتسم منطقة الشرق الأوسط بشغفها الطبيعي بمنتجات ومستحضرات الجمال، الأمر الذي اكتسب زخماً إضافياً بزيادة الإقبال على العلامات التجارية التي تبتكر المنتجات المستدامة. ستواصل المنتجات العضوية تطورها بوتيرة متسارعة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. ويُعزى ذلك إلى الزيادة في أعداد الأشخاص المهتمين بجودة المنتجات التي يستخدمونها وبآثارها البيئية على حد سواء».

كما سيسلط معرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2020» الضوء على النمو الذي يشهده قطاع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال في المنطقة، ففي الإمارات، تُشير التقديرات إلى وجود ثلاثة رجال مقابل كلّ امرأة في الدولة، وكحال نظرائهم من السيدات، بات الرجال في منطقة الشرق الأوسط يهتمون بمظهرهم على نحو متزايد، وهو أمرٌ يعدُ بالكثير بالنسبة لسوق مواد التجميل في المنطقة.

من جانبها، توقعت شركة «ألايد ماركت ريسيرتش» أن تشهد سوق مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال نمواً يصل بقيمتها إلى 166 مليار دولار أميركي بحلول عام 2022. كما ستكون محط تركيز كبير خلال فعاليات معرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط»، لا سيما أثناء «مسابقة الحلاقين»، التي ينظمها المعرض بالتعاون مع رابطة الحلاقين البريطانية (BBA). ومن خلال تسليط الضوء على فنون تزيين وحلاقة الشعر، ستتم دعوة أبرز المتخصصين من جميع أنحاء الدولة للمنافسة على لقبي «أفضل حلاق شعر» و«أفضل حلاق ذقن» في دولة الإمارات.

أحدث المنتجات

يحظى زوّار المعرض بفرصة حضور فعاليات إطلاق أحدث المنتجات الخاصة بالرجال والسيدات في مجالات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ومستحضرات العناية الشخصية والصحة، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر وصالات الحلاقة، والعطورات، والأجهزة والتغليف، والمواد الأولية والتصنيع التعاقدي، والمواد الطبيعية والعضوية.

ويسلط معرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2020» الضوء على النمو الذي يشهده قطاع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال في المنطقة، وبات الرجال في منطقة الشرق الأوسط يهتمون بمظهرهم على نحو متزايد، وهو أمرٌ يعدُ بالكثير بالنسبة لسوق مواد التجميل في المنطقة.

- سوق تجميل الرجال ستصل إلى 166 مليار دولار بحلول عام 2022.

- خبراء التجميل يتطلعون إلى المشاركة في المعرض لاستكشاف فرص أسواق المنطقة.