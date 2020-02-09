تلفزيون دبي: دورة جديدة تبحر على متن اليخوت والمفآجات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف تلفزيون دبي أن دورته البرامجية الجديدة، التي ستنطلق ابتداءً من 16 فبراير الجاري، ستتضمن مجموعة من البرامج الحصرية التي تُبث للمرة الأولى.

وأكدت مديرة القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام ومديرة تلفزيون دبي، سارة الجرمن، التركيز الواضح على الفئة العمرية الشابة، التي أسفرت نتائج الدراسات والأرقام الإحصائية، التي أجرتها جهات متخصصة على متابعتها لبرامج تلفزيون دبي، التي تجمع بين المتعة الفائدة والترفيه العائلي الراقي.

وأضافت: «لقد استطاعت الكفاءات العاملة في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، ترجمة توجّه تلفزيون دبي، وتقديره لمشاهديه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته، من خلال السعي إلى مواكبة وتغطية الأنشطة والفعاليات التي تقام في دولة الإمارات، بما يواكب تطلعات الجيل الجديد، ورؤية تلفزيون دبي في تقديم أفكار مبتكرة تسهم في الترويج للنهضة التي تشهدها دبي وبقية إمارات الدولة، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعالم التكنولوجيا، التي تطبق للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية».

وأشارت الجرمن إلى أنه «يوجد إطار خطة متكاملة ستنفذ على مراحل، خلال العام الجاري، لتعكس الرؤية الواضحة لتوجه تلفزيون دبي ومواكبته لاستعدادات دولة الإمارات لاستقبال (إكسبو 2020 دبي)، من خلال نخبة من البرامج المقرر إطلاقها، خلال الدورة البرامجية الجديدة، بالتعاون من مركز الأخبار، مثل برنامج (الطريق إلى إكسبو)، الذي يجري الاستعداد لإطلاقه خلال الأسابيع المقبلة على شاشة تلفزيون دبي».

ودعت مديرة تلفزيون دبي الجميع إلى متابعة الدورة الجديدة، التي ستضم برامج جديدة تقدم للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، وتشكل سبقاً إعلامياً بمختلف المعايير المهنية، ومحتوى يواكب طموح دولة الإمارات في مجال الفضاء، في إطار سعي تلفزيون دبي إلى تكريس حضوره على خريطة الإعلام العربي واحداً من أهم مصادر المعرفة والترفيه العائلي الراقي.

ويأتي في مقدمة البرامج الجديدة «دبي كروز» (Dubai Cruise) مع ميساء مغربي، التي تستضيف في كل حلقة ضيفاً من نجوم الفن العربي، في تجربة جديدة على متن «يخت» ورحلة بحرية بالقرب من شواطئ دبي، ليدور الحوار عن أجواء البحر واليخوت، إلى جانب المفاجآت غير المتوقعة أثناء هذه الرحلة، التي تتسم بالعفوية والتلقائية، قبل الانتقال إلى أجواء أخرى للحديث عن مسيرته المهنية والإنسانية، إلى جانب العديد من الأسئلة التي ستكشف أسرار النجاح والجماهيرية التي يتمتع بها، ابتداء من الأحد المقبل.

ويعود برنامج «معمار» في موسمه الرابع مع الخبير العقاري مهند الوادية، بالتعاون مع دائرة الأملاك والأراضي في دبي، بحُلة جديدة وبطابع يخدم «إكسبو 2020»، إذ تتنوّع أفكار الحلقات بقصص درامية مشوقة هادفة وتوعوية، عبر عالم العقار المتنوع، ابتداءً من 21 الجاري.

ذكاء اصطناعي

من مساء الثلاثاء المقبل، سيطل النجم المصري أمير كرارة، في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجه الفني المنوّع «سهرانين»، الذي يستضيف من خلاله نخبة من نجوم الفن، مستعرضاً أهم المحطات الفنية والإنسانية، والصعوبات التي واجهوها.

وتوقفت الجرمن عند البرنامج الجديد «بالعربي Mental Samurai»، مع المذيع الإماراتي عمار آل رحمة، الذي سيقدم للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، كبرنامج ألعاب الذكاء الصناعي وخفة الحركة العقلية، الذي يوصف بمسار عقبة العقل، من خلال أسئلة يجب على المتسابقين الإجابة عنها، استناداً إلى ثقافاتهم ومعارفهم المتنوّعة، في الوقت الذي ينتقلون بوساطة ذراع «روبوت» كبير في كبسولة العرض المصممة خصيصاً لهذه المهمة، التي يمكن أن تدور 360 درجة، على أن يتم نقله إلى شاشات مختلفة تمثل الفئات الأربع: المعرفة واللغز والذاكرة والتسلسل.

موسم مختلف

على مدار الأسبوع من الأحد إلى الخميس، سيطل الموسم الجديد من برنامج The Insider بالعربي، وهو النسخة العربية من البرنامج الشهير والمجلة الإخبارية الترفيهية، التي تختص بمتابعة آخر أخبار عالم المشاهير برؤية متفرّدة.

«البرامج تسعى إلى مواكبة رؤية تلفزيون دبي، وتطلعات الجيل الجديد».

الدورة تتميز بأفكار مبتكرة تسهم في الترويج للنهضة التي تشهدها دبي، وبقية إمارات الدولة.