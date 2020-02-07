«إكسبو أصحاب الهمم» يكرّم «اتصالات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، كرَّم «اكسبو أصحاب الهمم الدولي» «اتصالات»، الشريك الرسمي للمعرض، تقديراً لجهودها الكبيرة والملموسة في إنجاح الحدث المرموق الذي أقيم في نوفمبر الماضي.

وفي السياق، قال مدير عام «اتصالات» في منطقة دبي، عبدالله المانع، الذي تسلم التكريم نيابةً عن الشركة: «نفخر في (اتصالات) بأننا كنا أحد الشـركاء الاستراتيجيين لمعرض (إكسبو أصحاب الهمم الدولي)، وهو الأمر النابع من حرصنا المستمر على الوجود في شتى ميادين وفعاليات أصحاب الهمم، إذ نتشـرف بتقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية، لاسيما الدعم التكنولوجي، ليكون ذلك بمثابة تجسيد حقيقي لاستراتيجية (اتصالات) الشاملة، والمتمثلة في (قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات)، بما يتماشى مع الجهود الملموسة والكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم، حتى باتت الدولة اليوم سباقة في هذا المضمار بما يضمن حقوقهم، ودمجهم في المجتمع كجزء من النسيج الاجتماعي الإماراتي».

وأقيم معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في الفترة ما بين الخامس إلى السابع من نوفمبر الماضي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات، وهو الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، والرامي إلى تقديم آخر الحلول والابتكارات لأكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم في أنحاء الشرق الأوسط.

يذكر أن «اتصالات» تولي اهتماماً بالغاً بأصحاب الهمم، وتنتهج ضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية مفهوماً خاصاً للتعامل مع احتياجاتهم، والارتقاء بالمعايير النوعية لحياتهم اليومية، انطلاقاً من دورها الوطني، لتقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية، لإيمانها المطلق بدورهم البارز في المجتمع، وإسهاماتهم في دفع مسيرة الازدهار.