ماسك يستطلع رأي متابعيه: «جيجا تكساس؟»

المصدر: واشنطن - رويترز

طرح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية الملياردير إيلون ماسك، سؤالاً عبر موقع تويتر لاستطلاع آراء المستخدمين في بناء مصنع ضخم جديد بولاية تكساس الأميركية.

وأنشأ ماسك استطلاع رأي على «تويتر» تحت عنوان «جيجا تكساس؟» وشارك فيه أكثر من 102 ألف شخص، وأيد نحو 80% منهم بناء المصنع الضخم الجديد. وتملك «تسلا» حالياً مصنعين ضخمين في الولايات المتحدة ومصنعاً في مدينة شنغهاي الصينية. وأعلنت الشركة في نوفمبر الماضي عزمها بناء أول مصنع ومركز تصميم في أوروبا بالقرب من برلين.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف في الأسبوع الماضي للإعلان عن الأرباح، قال ماسك إنه يتعين على «تسلا» زيادة قدرة البطارية لإنتاج نماذج عالية القدرة مثل السيارة سايبر تراك.