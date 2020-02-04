عملية فريدة قد تصبح بديلاً لـ «زراعة القلب»

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أعلن باحثون من جامعة أوساكا في اليابان عن نجاحهم في إجراء عملية فريدة لزراعة خلايا عضلية قلبية، إذ زرع الباحثون الخلايا في الأماكن المتضررة في قلب المريض بدلاً من استبداله، وإن أثبتت هذه التقنية فعاليتها ستغنينا عن عمليات زراعة القلب.

واستخدم الباحثون خلايا جذعية لتنمية الخلايا العضلية القلبية، بعد أن حصلوا على هذه الخلايا الجذعية من خلال إعادة برمجة خلايا المريض الناضجة المستخلصة من الجلد أو الدم، حتى تعود إلى حالتها الجنينية التي تصلح لإنتاج أي نوع من الخلايا الناضجة.

ويعاني المريض الذي خضع للتقنية الجديدة من اعتلال عضلة القلب الإقفاري الذي يمنع القلب من ضخ الدم بصورة صحيحة بسبب عدم حصول خلاياه العضلية على التروية الدموية الكافية. ويحتاج المرضى الذين يعانون الدرجات الشديدة من هذا المرض إلى زراعة قلب جديد.

ويخطط الباحثون لمتابعة المريض لمدة عام، ويأملون في إخضاع تسعة مرضى آخرين يعانون هذا المرض للعملية ذاتها.

وإن سارت الأمور على ما يرام وأثبتت التقنية الجديدة فاعليتها، قد تحل محل عمليات زراعة القلب.