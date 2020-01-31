ناجية صينية من «كورونا» تروي رحلة علاجها من الفيروس القاتل

المصدر: بكين - وكالات

بعد تعافيها من فيروس كورونا، وخروجها من مستشفى سانسيا المركزى فى تشونغ تشينغ، روت الصينية هو جيانغ (40 عاماً) رحلة علاجها من الفيروس القاتل، مقدمة عدداً من النصائح المهمة.

وقالت الناجية إنها ولدت في مقاطعة ووشان بمدينة تشونغ تشينغ (جنوب غربي الصين)، لكنها كانت تعمل في ووهان على مدى السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها توجهت إلى مدينتها في منتصف الشهر الجاري للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة. وعندما وصل زوجها إلى محطة سكة حديد المقاطعة لمقابلتها، وجد أنها لم تكن على ما يرام، فنقلها على الفور إلى مستشفى محلي.

وأضافت هو جيانغ في حديثها لوسائل إعلام صينية، حسب موقع الحرة، أن أياماً عدة من العلاج لم تعط نتيجة إيجابية، لتنقل في 21 الجاري إلى مستشفى سانسيا المركزي في وانزهو، إذ تم عزلها وتشخيص مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، لتصبح أول مصابة بهذا المرض في تشونغ تشينغ، لافتة إلى أن الأطباء والممرضات كانوا يولونها رعاية خاصة.

وذكرت أن الأطباء أجروا علاجاً مضاداً للفيروسات ومضاداً للعدوى، واستخدموا طرق الطب الصيني التقليدي، حتى بدأت تتحسن في الأيام الأخيرة، وتراجعت أعراض المرض، ليسمح لها الأطباء، أخيراً، بمغادرة المستشفى.

وتابعت جيانغ «يسألني كثيرون ما إذا كان هذا المرض فظيعاً؟ أعتقد أن أهم شيء هو عدم الخوف، والأهم هو حماية نفسك بأفضل طريقة ممكنة، من المهم جداً استخدام قناع وغسل يديك كثيراً».

ونصحت الناجية الصينية: «إذا ارتفعت درجة حرارتك، وبدأ السعال وأعراض أخرى، فعليك الذهاب إلى المستشفى فوراً».

وبخصوص تجربة العزل، أكدت أنه «لا داعي للقلق من أنك معزول، وعليك الحفاظ على مزاج جيد، وفعل ما يقوله الأطباء، يجب أن تثق بالأطباء، وحينها ستتحسن بالتأكيد».

