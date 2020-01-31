«بيش» يطلق قائمة طعام استثنائية

المصدر: الامارات اليوم

كشف مطعم «بيش» الفريد في فندق «شيراتون مول الإمارات» عن إطلاق قائمته الجديدة احتفاءً ببداية العام الجديد، ليتيح لضيوفه تجربة طعام استثنائية لا تفوت مع أصناف من اللحوم المشوية على الفحم، والوصفات التقليدية التي تعود إلى أكثر من 150 عاماً مضت، وشرائح الخبز التركية الطازجة المحضّرة بمنتهى العناية، باستخدام الطحين المستورد من الأناضول. وتشمل أبرز خيارات القائمة الجديدة «كباب تارسين» و«كباب علي نازك» وطبق «مانتي» و«كباب إسكندر»، ما يمنح الضيوف فرصة تذوق النكهات الأصيلة.

كما يقدم فندق «شيراتون مول الإمارات» باقة من خدمات تقديم الطعام الفاخرة خلال العام الجديد، ليتيح لضيوفه تذوق أشهى نكهات المطبخ التركي الفريدة في راحة منازلهم. ويفخر الفندق بتقديم أشهى الأطباق لتلبية رغبات ضيوفه في مختلف المناسبات، سواءً كانت وجبة غداء عائلية، أو فعالية عمل، أو حفل زفاف فاخر، أو ذكرى سنوية. كما يتيح الفندق تشكيلة من خيارات قوائم الطعام، التي تشمل أصنافاً منوّعة من موائد البوفيه، والقوائم المخصصة حسب الطلب، وأطباق المقبلات المتنوّعة ومحطات الطهو الحية.