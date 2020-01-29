جائزة القرية العالمية الجديدة.. منزل الأحلام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت القرية العالمية في دبي أكبر سحب في تاريخها، بالتعاون مع دبي القابضة، والذي يتيح الفرصة لضيوف الوجهة للدخول في سحب للفوز بشقة سكنية تبلغ قيمتها 1.4 مليون درهم في مجمّع منازل الخور بمنطقة «جداف ووترفرونت» بدبي.

ويمكن المشاركة في السحب من قبل الضيوف الذين اشتروا تذكرة الدخول إلى القرية العالمية مقابل 15 درهماً أو لكل 100 درهم يتم إضافتها لبطاقة «وجهات ترفيهية» القابلة لإعادة الشحن، وهي البطاقة التي تتيح للضيوف إمكانية الدخول إلى العديد من الوجهات الترفيهية عبر تمريرها فقط. وسيعلن عن السحب خلال حفل ينظم في الثالث من أبريل المقبل على المسرح الرئيس للقرية العالمية، إذ سيحصل فائز واحد على منزل الأحلام.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي: «نحرص في جميع مواسمنا على تقديم أروع الفعاليات والمهرجانات والمفاجآت لضيوفنا. وسعينا في هذا الموسم إلى تعزيز تجربة الزيارة لضيوفنا من خلال منحهم الفرصة لربح شقة فخمة، وهي تعدّ أضخم جائزة في تاريخ الوجهة بالتماشي مع قيمنا في توفير عنصر المفاجأة من خلال جميع ما نقدمه لهم ونشر السعادة بينهم». من جهته، قال العضو المنتدب لدبي القابضة خالد المالك: «يسعدنا في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ15 لتأسيس (دبي القابضة)، التعاون مع القرية العالمية لتوفير الفرصة لزوار الوجهة للمرة الأولى منذ إطلاقها».