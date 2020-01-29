نصائح لترغيب الكائنات الصغيرة في الأكل الصحي

المصدر: برلين - د.ب.أ

غالباً ما تخيم أجواء بالشدّ والجذب على أوقات تناول الطعام في المنزل مع الأطفال، إذ يمكن لهذه الكائنات الصغيرة أن يكونوا نقاداً كباراً، فقد يقولون: «هذا طعمه سيئ.. أو لماذا لا تعدون أبداً ما أحبه؟.. أوما هذا الشيء اللزج الأخضر؟».

وتقول دونيا ريبر، وهي مؤلفة كتاب طهي وأم لطفلين، كما أنها ماهرة في إعداد الوجبات الصحية للأطفال الذين يصعب إرضاؤهم، إنه «لجعل الأطفال يتقبلون الخضراوات، يجب أن يعتادوا المذاق اللاذع بشكل طفيف، إذ ينبغي عمل كل ما يؤدي إلى تخفيف حدة الطعم».

وتقترح إضافة بعض من الجبن الكريمي أو الكريمة لحساء الخضراوات، أو مزج المانجو أو البطاطس مع مهروس قرع العسل.

وتضيف ريبر: «قم بطهي الخضراوات في الفرن. فهذه الطريقة تطلق كثيراً من الروائح الحلوة».

وعلاوة على ذلك، بدلاً من محاولة إجبار أو محايلة الطفل لأكل شيء ما، تنصح ريبر بفعل الأشياء التي تهيئ الجو لوجبات صحية. فعلى الآباء شراء المنتجات الطازجة، وترك الأطفال يختارون بأنفسهم بعض الأشياء في قسم الخضراوات والفواكه بالمتجر، وأن يعدوا الوجبات بأنفسهم، وأن يتناولوا الطعام على الطاولة نفسها. من ناحية أخرى، يتعين التحلّي بالمرونة ونبذ التزمت.

من جهته، يعرف بيتر جيلمان - وهو مؤلف كتب طهي آخر - كيف يبقي الأطفال سعداء في أوقات الوجبات. وبصفته أباً لسبعة أطفال يعلم جيداً مدى إمكانية أن يكون هذا مثيراً للتحدي. كان يقال له في طفولته بأن يتناول ما يوجد في طبقه، ولكن الإكراه والتزمت لا يوجد لهما مكان على طاولة أسرته اليوم. ويوضح جيلمان: «إذا ما كان الطفل ليس جائعاً حقاً في الصباح، فيمكن ببساطة أخذ إفطاره معه إلى الحضانة أو المدرسة، كي لا نفسد بداية يوم الطفل بوضعه في مزاج سيئ».

وتتفق معه في الرأي رئيسة قسم أبحاث تغذية الأطفال في مستشفى جامعة رور للأطفال في ألمانيا، الطبيبة ماتيلده كيرستينج، مشددة على أنه من المهم أن يستمتع الأطفال بالوجبات.

لا تيأس

أفادت الطبيبة ماتيلده كيرستينج، بأن بعض الأطفال يمرون بمراحل، إذ قد يمقتون فجأة طعاماً كانوا يأكلونه سابقاً، ناصحة الآباء بالتفاعل تجاه هذا بهدوء، إذ يجب على الآباء أن يعرضوا مجدداً بهدوء - وباستمرار - الطعام المرفوض على فترات منتظمة. وتختتم كلامها قائلة: «لا تيأس سريعاً».