500 مصمم عالمي يلتقون في دبي خلال «IFI»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تنظم المجموعة المهنية لمهندسي التصميم الداخلي في دبى، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمهندسي العمارة الداخلية والتصميم، الدورة 28 من المؤتمر الدولى للمصممين العالميين، خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير المقبل، في فندق بارك حياة بدبي تحت عنوان «IFI تصميم 2050».

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور تشمل: التكنولوجيا، والتصميم، والتعليم، بمشاركة أكثر من 500 مهندس تصميم داخلي على مستوى العالم، وسيشهد الحدث الإعلان عن الفائزين بالجائزة العالمية، التي يمنحها الاتحاد الدولي لأفضل مشروع وأفضل مصمم في العالم، والتي تعدّ بمثابة «أوسكار»، أو «نوبل» التصميم الداخلي.

من جانبها، قالت رئيسة المجموعة المهندسة، فريدة العوضي: «إن المؤتمر يمثل منصّة عالمية، تؤكد ريادة دبي في كل مجالات الفنون المعمارية»، مشيرة إلى أنه سيركز على استشراف مستقبل هندسة التصميم الداخلي حتى منتصف القرن الـ21، بحضور عالمي يضم أكبر الخبراء في هذا المجال المتجدد في ابتكاراته وأدواته.

وأضافت أن اختيار الاتحاد الدولي لمهندسي التصميم الداخلي لدبي، كي تكون مقراً لانعقاد مؤتمر «IFI تصميم 2050» هذا العام، الذي ينظم كل سنتين في دولة يختارها أعضاء الاتحاد دليل على ما بلغته الإمارات عموماً ودبي خصوصاً من مكانة في المجال المعماري بكل فروعه وبكل المعالم المتميزة التي تنتشر في ربوع الامارات، لاسيما الصرح الفريد الذي يجسّده برج خليفة في دبي، الذي يعدّ من أهم المزارات العالمية، وقد لعبت فنون التصميم الداخلي دوراً مهماً في إبراز تفرّده وجاذبيته.