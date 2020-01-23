«سر»: مزيد من التشويق في الحلقات المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظي مسلسل «سر» بإقبال لافت منذ الأسبوع الأول من عرضه على شاشة MBC4، إذ دخل، حسب صنّاع للعمل، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً (تريند) على «تويتر»، إضافة إلى لائحة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة «شاهد».

وتدور أحداث «سر»، وهو من إنتاج «ميديا هاوس بيكتشرز» للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان، حول اختفاء رجل أعمال ذائع الصيت في ظروف يلفها الغموض والتعقيد، تكشف عن خلافات داخل الأسرة وبينه وبين منافسيه، راسمة علامات استفهام كثيرة ضمن دراما عربية مشوّقة من تأليف مؤيد النابلسي، وإخراج مروان بركات.

وأكد المنتج سامح مجدي أن نجاح العمل ثمرة جماعية لجميع أفراد أسرته، مضيفاً أن الحلقات المقبلة ستحمل المزيد من التشويق والمتعة للمشاهدين الذين حرص صنّاع «سر» على احترام أذواقهم بتقديم دراما لائقة وعالية المستوى.

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين، على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي إبراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبوحمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبوعلي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبوسليمان، نيكول جوي فارس، وآخرون.

ويُعرض مسلسل «سر» على MBC4، من الأحد إلى الخميس.