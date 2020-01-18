«سوايب ماركت أو تــي بي».. تسوّق في أجواء تـرفيهية بدبي

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

تجربة فريدة من التسوق في أجواء من الترفيه تقدمها فعالية «سوايب ماركت أو تي بي» التي ينظمها مهرجان دبي للتسوق، والتي انطلقت نسختها السابعة أول من أمس، في برج بارك، بوسط مدينة دبي، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

تقدم السوق تجربة مميزة في الهواء الطلق مع أجواء صاخبة من الفعاليات والموسيقى والعروض الترفيهية، إذ وضعت منصات العروض التي تشتمل على تصاميم أزياء ومجوهرات وحقائب وبعض متعلقات المنزل وغيرها من المنتجات والابتكارات التي صنعت بأنامل مواهب شابة، ويتوسطها مسرح للفعاليات، إلى جانب الفرق التي تتجول بين المنصات.

فئة تحتاج التشجيع

من جهتها، قالت مديرة إدارة الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة غباش، لـ«الإمارات اليوم»: «لقد بدأ هذا المشروع بهدف دعم المواهب الشابة والمشاريع الصغيرة، عبر منصة موجودة خلال مهرجان دبي للتسوق، خصوصاً أن هذه الفئة تحتاج التشجيع، ونحاول في كل سنة إبراز مواهب جديدة».

وأفادت بأن عدد المشاركين يفوق 91 علامة خضع اختيارها لمعايير كثيرة، منها أن تكون المنصة جيدة وتعرض منتجات متميزة، بالإضافة إلى حداثة العلامة، لا يزيد عمرها على سنتين، مشيرة إلى أن السوق وعلى مر السنوات قد تمكن من دعم مواهب كثيرة باتت اليوم تقدم منتجاتها في مراكز التسوق وعلى نطاق واسع.

ونوهت بأن المسرح يشتمل على العديد من الفعاليات المتنوعة التي تحمل في طياتها الجانب الترفيهي.

«صائدة الأحلام»

في جولة لـ«الإمارات اليوم» على مشاركين في السوق، ذكرت الأميركية - اليونانية، آرلين بابابيترو، التي تقدم مجموعة من تصاميمها من «صائدة الأحلام»، أنها كانت تصمم في البداية لأفراد العائلة، لكنها في ما بعد قررت أن تجعله مشروعها، مشيرة إلى أنها تعمل على ابتكار مفاهيم جديدة من صائدة الأحلام ومنها التي تحمل الإضاءة، معبرة عن أن المفهوم الأساسي من هذه التيمة هو أنها تطرد الطاقة السلبية من خلال التطريز بداخلها، والذي صمم على شكل بيت العنكبوت، وتسمح بمرور الطاقة الإيجابية، ما يجعل المرء يتمتع بنوم أفضل.

ونوهت بأن «صائدة الأحلام» تحمل الكثير من المواد الأساسية التي لا يمكن تجنب وضعها، منها الريش الذي يعد أساسياً في جلب الطاقة الإيجابية، ويمكن أن تعلق في أي مكان في غرفة النوم بشرط أن تكون في مكان مفتوح. ولفتت إلى أنها تقدم في السوق العديد من التصاميم بألوان وأحجام ومواد مختلفة، لتكون مناسبة لجميع الزبائن من مختلف الشرائح.

مجوهرات يونانية

من ناحيتها، تعرض المصممة اليونانية أثينا مينا، مجموعة من الإكسسوارات التي تسمى مجوهرات في بلدها، موضحة أنها تنفذ تلك القطع الخاصة بها من الأحجار نصف الكريمة، ويكون كل منها متفرداً وغير متكرر.

وأضافت أنهم في اليونان يفضلون المجوهرات المصنوعة يدوياً، وهذا ما سعت إلى تقديمه في السوق، وحرصت على وضع كل الألوان والأشكال المتنوعة التي تناسب النساء.

وعبرت مينا التي تشارك في السوق للمرة الأولى، عن سعادتها وحماستها بعرض أعمالها المصنوعة يدوياً، والتي كل منها يحمل قصة خاصة خلفها.

أحجار كريمة

أما مصممة المجوهرات ماه كومي، التي تعرض مجموعة من مجوهراتها التي تصممها باستخدام أحجار كريمة ونصف كريمة، والتي مصدرها الشرق الأوسط، فأشارت إلى أن تصاميمها تحمل مزيجاً بين الفن المعاصر والكلاسيكي، فهي تقدم في بعض القطع لوحات تشكيلية، وتصاميم مصنوعة يدوياً. وذكرت أن بعض القطع يستغرق يوماً كي يكتمل، ولكن بعض القطع الأخرى قد يتطلب ما يقارب ثلاثة أشهر كي ينجز، وينفذ بشكل كامل.

بينما قالت صاحبة «ايست غاليري» راهيلي، إنها أطلقت خطاً خاصاً بالأزياء من فترة قريبة، وتقدم منتجات مصنوعة يدوياً، بدءاً من الملابس إلى الأحذية والأقمشة، وهذا ما يمنح القطع الخصوصية، خصوصاً أنها لا تتكرر، إذ يطل كل تصميم بقطعة واحدة. وأضافت أنها حرصت على أن تحمل بعض التصاميم ملامح من الشرق الأوسط، منها الأرابيسك الذي وضعته على أقمشة وأحذية، مؤكدة أن مجموعتها لاقت رواجاً كبيراً من قبل السيدات.

عباءات

من ناحيته، يعرض المصمم الهندي تاجندر سينغسيتي مجموعة من العباءات التي ينفذها هو وشقيقه، موضحاً أنهما يقدمان قطعاً تحمل تفاصيل خاصة بالألوان والقصات، مع الحرص على الحفاظ على العباءات بتقليديتها ومنحها شكلاً معاصراً وشبابياً، خصوصاً لجهة الألوان والقصات.

وذكر أن منصته تضم الكثير من العباءات الملونة والمصممة من أقمشة مستوردة، وهذا يمنحها تميزاً، لافتاً إلى هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها في السوق، معرباً عن أمله في أن تكون التجربة مثمرة.

أما ستيفاني خوري التي تقدم مجموعة من المتعلقات الخاصة بالمنزل في «هوم هاب»، فقالت إنها تجمع بضائع من أصحاب مشاريع صغيرة، لأنها تسعى الى تقديم ما هو مختلف وبأسعار مقبولة، مشيرة إلى أن القطع مصنوعة يدوياً لكنها بأسعار جيدة، على عكس ما يعتقد البعض بأن الابتكارات المنتجة لمرة واحدة وبتصاميم فريدة تكون مرتفعة الثمن، وهذا ما تسعى الى إثبات عكسه، على حد تعبيرها.

حفل موسيقي

استهلت الفنانة الإماراتية شما حمدان فعاليات «سوايب ماركت أو تي بي» بحفل غنائي أحيته الليلة قبل الماضية، خلال انطلاقه السوق في برج بارك.

وأطلت الفنانة على جمهورها لتشدو بباقة من أغنياتها المتنوعة.

ويشتمل السوق على مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والموسيقية.

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فبراير المقبل موعد اختتام الفعالية في برج بارك، بوسط مدينة دبي.

سهيلة غباش:

«السوق وعلى مر السنوات قد تمكن من دعم مواهب كثيرة باتت اليوم تقدم منتجاتها في مراكز التسوق وعلى نطاق واسع».