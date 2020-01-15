«الرحيل».. مسرحية تحمل أحلام إماراتيات واعدات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي العرض العالمي الأول للعمل المسرحي المعاصر «الرحيل»، من تأليف الكاتبة الإماراتية ريم المنهالي، وإخراج الأميركية جوانا سيتل.

ويأتي العمل الفني نتاج تكليف مشترك بين المركز والمجمّع الثقافي بأبوظبي، وسيُعرض خلال 24 و25 الجاري على خشبة مسرح الصندوق الأسود في مركز الفنون.

وتقدم المسرحية فنانات إماراتيات واعدات، من بينهن ثلاث طالبات في جامعة نيويورك أبوظبي، هنّ: ريم المنهالي طالبة المسرح وعلم النفس دفعة عام 2020، وميثاء السويدي طالبة العلوم السياسية دفعة عام 2021، ومريم خليفة الشحي طالبة العلوم السياسية دفعة عام 2021، إلى جانب سارة رشيد، وهي طالبة علم النفس في جامعة زايد دفعة عام 2020.

من جهته، قال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي بيل براغين: «تُمثّل مسرحية الرحيل استثماراً حقيقياً يهدف إلى تطوير المواهب الإماراتية الشابة بما يتماشى مع شعار عام 2020 (عام الاستعداد للخمسين) وذلك عبر تسليط الضوء على أصوات مسرحية جديدة تقدمها مجموعة من الشابات الإماراتيات الموهوبات، وفتح المجال لتعزيز حضورهن على الساحة العالمية».

وأضاف «متحمسون حيال تعاوننا مع المجمّع الثقافي لدعم الإنتاج الأول للعمل المسرحي الجديد الذي ألّفته إحدى طالبات جامعة نيويورك أبوظبي الشابّة ريم المنهالي، وأخرجته جوانا سيتل، المخرجة الحائزة جوائز عدة، والأستاذة في الجامعة». وأشار براغين إلى أن هذه الخطوة جزء من احتفال مركز الفنون المتواصل بالذكرى السنوية الخامسة لانطلاقته.

من جانبها، قالت مؤلفة العمل ريم المنهالي: «يكمن جمال إبداع عمل فني حول المؤثرات المختلفة التي تسهم في تكوين الهوية في قدرته على تحفيزنا للبحث في الفوارق الدقيقة والاختلافات في رؤى الأمور التي نظنّها بديهية ومألوفة، فهو عملية تعود بنا إلى موطننا الأصلي لنبحث ونستكشف، وتثير فضولنا لتقصّي العالم الخارجي والبحث عمّا يربطنا به. وأعتقد أنه من المهم تطوير أعمال محلية تتكامل مع التطوّر السريع الذي تمرّ به دولة الإمارات لما تشهده من ازدهار مطرد».

وأضافت «تسلّط مسرحية الرحيل الضوء على الطبيعة ثنائية اللغة التي تتمتّع بها الدولة بطريقة تعكس اتّساع آفاق المعاني والاحتمالات الذي يوفرها تعدد اللغات. وأشعر بالتفاؤل حيال مستقبل المسرح في دولة الإمارات من خلال العمل مع طاقمٍ مؤلّف من شابات إماراتيات واعدات، إذ يحثّني حماسهنّ تجاه التمثيل على مواصلة المثابرة لتطوير المزيد من الأعمال التي تتضمّن مشاركة مثل هذه المواهب الشابة».

قصائد بالعربية والإنجليزية

ينسج العمل المسرحي قصائد شعرية باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الصور والاستعراضات، إذ طور نص الأداء المسرحي باستخدام سلسلة من القصائد التي ألّفتها ريم المنهالي استجابةً لسعي المرأة ومثابرتها خلال مراحل حياتها، بدءاً بالطفولة مروراً بالنضج ووصولاً للشيخوخة. ويأتي هذا التعاون بين الكاتبة والمخرجة بعد مشروع إخراج كُلفت الإماراتية ريم المنهالي به حين كانت طالبة ضمن صفّ الأستاذة في جامعة نيويورك أبوظبي جوانا سيتل.

ريم المنهالي:

«من المهم تطوير أعمال محلية تتكامل مع التطوّر السريع للإمارات وما تشهده من ازدهار».