معرض الشرق الأوسط للوحات الإعلانية.. منظومة أفكار مبتكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، أن دبي تركز على القطاعات الإبداعية، وتمنح فرصاً كبيرة لمجال اللوحات والتصميمات الإعلانية وسوق الطباعة المتنامية، مشيرة إلى أن دبي تعد بمثابة البوابة المثالية للشركات العالمية العاملة في هذا المجال إلى أسواق المنطقة.

جاء ذلك خلال افتتاح منى المرّي، أمس، أعمال الدورة الـ23 من معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية في دبي، والذي يحظى بحضور ومشاركة واسعة من عارضين من جميع أنحاء العالم.

ويضم جدول أعمال المعرض، الذي يستمر حتى غد في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل «حائط الشهرة»، بالإضافة إلى ندوة حوارية يشارك فيها عدد من أبرز خبراء القطاع تحت شعار «سلسلة المعرفة».

حلول متطوّرة

تفقّدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عدداً من الأجنحة المشاركة، واطلعت على جانب من المنتجات والحلول المتطورة التي تقدمها كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مؤكدة أهمية قطاع الطباعة والإعلان لمواكبته حركة التنمية ضمن مختلف قطاعات الدولة، علاوة على النمو المطّرد لهذا النشاط المرتبط بكل القطاعات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تمثل فيه دبي البوابة المثالية للشركات العالمية العاملة في هذا المجال إلى أسواق المنطقة.

وأضافت منى المرّي أن «دبي بوصفها مركز المال والأعمال، ومع تركيزها على القطاعات الإبداعية والتكنولوجية، تعطي فرصاً كبيرة لهذا القطاع للنمو والتطور، فيما تعد الاستثمارات الحكومية في مختلف المجالات وتنامي مشروعات البنية التحتية في دبي، إلى جانب النشاط القوي للتجارة الداخلية، عوامل مهمة وبالغة التأثير في تطور قطاع الطباعة والدعاية والإعلان»، لافتة إلى أن «دبي تحتضن اليوم المقار الإقليمية لكبرى الشركات حول العالم، فضلاً عن مجتمعها المتنامي من مؤسسات الأعمال المحلية في ضوء الازدهار الاقتصادي المستمر للإمارة، لتحول دبي بذلك إلى إحدى أهم الأسواق العالمية لأنشطة الطباعة والتصميمات الإعلانية في المنطقة».

ويشكل المعرض منظومة متكاملة من الأفكار المبتكرة، إذ يشهد مشاركة نخبة من قادة العلامات التجارية من المنطقة والعالم. وتشارك في دورة هذا العام شركات عالمية ومحلية عدة.

التحول الرقمي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال إكسبو كونسلتس»، شريف رحمن: «في عصر التحول الرقمي، وحدها الشركات التي تتبنى الابتكار والتقنيات الحديثة هي التي ستتمكن من البقاء والازدهار، ويفسح معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية المجال أمام زوارنا للاطلاع على أحدث تقنيات القطاع، كما يتيح لهم فرصة الاستفادة من أسبقية المعرفة في هذا المجال».

وأكد أن المعرض يعد الملتقى الأكبر من نوعه في المنطقة لصنّاع اللوحات الإعلانية، والعاملين في قطاعات الإنتاج والطباعة، والوكالات الإعلامية، ومالكي المراكز التجارية، وقطاع تجليد السيارات، والمطورين العقاريين، وقطاعي الضيافة والسياحة، وقطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمهندسين المعماريين، ومستشاري العلامات التجارية، وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاعات الطباعة والتصوير واللافتات الإعلانية. وأشار إلى أنه إلى جانب إعلانات قطاع البيع بالتجزئة، والطباعة الرقمية، والطباعة على المنسوجات، ولوحات العرض العاملة بتقنية LED؛ ستقدّم المعارض المستقبلية منتجات وحلولاً مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والشاشات الهولوغرافية، وشاشات اللمس، والشاشات القابلة للانحناء، وغيرها من التقنيات. وأضاف رحمن «يوفر تقرير حصري لشركة (سميثرز بيرا) رؤى حول سوق الطباعة العالمية، إذ يتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لهذه السوق إلى 874 مليار دولار في عام 2024. وعلى الرغم من المرحلة التحولية التي تمر بها، توفر سوق الطباعة العالمية إمكانات عالية القيمة للعديد من القطاعات»، لافتاً إلى أن أعمال المعرض تنطلق باكراً هذا العام، ما يشكل مقياساً مثالياً لنشاط القطاع الذي يواكب متطلبات عملاء قطاع اللوحات الإعلانية والطباعة كبيرة الحجم، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، عبر جمع أفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية تحت سقف واحد. وتابع «نحن على ثقة تامة بأن المعرض سيحقق نجاحاً باهراً باستقطابه آلاف الزوار الراغبين بالتعرف الى أحدث التقنيات في مجالات الطباعة كبيرة الحجم، وإعلانات قطاع البيع بالتجزئة، واللوحات الرقمية العاملة بتقنية LED، وغيرها من التقنيات الأخرى ذات الصلة».

منصة مثالية

يُعد المعرض منصة مثالية تتيح للزوار والعارضين التفاعل مع المتخصصين في صناعة اللوحات الإعلانية، والعاملين في قطاعي الإنتاج والطباعة، والمهندسين المعماريين، والوكالات الإعلامية، ومطوري العقارات، ومستشاري العلامات التجارية وغيرهم.

منى المرّي:

«دبي إحدى أهم الأسواق العالمية لأنشطة الطباعة والتصميمات الإعلانية».

شريف رحمن:

«نحن على ثقة بأن المعرض سيحقق نجاحاً باستقطابه آلاف الزوار».

المعرض يُعد الملتقى الأكبر من نوعه لصنّاع اللوحات الإعلانية.

جدول الفعاليات يضم ندوة حوارية تحت شعار «سلسلة المعرفة».