«مدى».. عروض أداء وسينما في الفنون الإسلامية

المصدر: الشارقة - وام

اطلع الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، على أجنحة مؤسسة فنون ضمن فعاليات الدورة الـ22 لمهرجان الفنون الإسلامية، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة، تحت شعار «مدى»، ويتضمن عروض الأداء والأفلام.

وتجوّل الشيخ خالد القاسمي، خلال زيارته المهرجان، مساء أمس، يرافقه وفد ضم، هاجر العيسى عضو مجلس إدارة الجمعية، وعدداً من مسؤوليها وأعضائها بمنطقة الفنون التاريخية ومنطقة التراث، حيث تقام أنشطة وفعاليات مؤسسة الشارقة للفنون، وتضم المعارض التي تقدم أعمال الفنانين العرب والدوليين وعروض الأداء والموسيقى وعروض الأفلام، وكذلك البرامج التعليمية الفنية المكثفة للأطفال والكبار والعائلات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التشكيلية والتركيبية والنحتية والأعمال الفنية المعاصرة، وغيرها من الأعمال التي تعكس روعة الفنون الإسلامية والعالمية.

واستمع الشيخ خالد القاسمي من القائمين على المعرض والفنانين المشاركين إلى شرح مفصّل حول الأعمال المشاركة، و ما تعبّر عنه وما تحمله من رسالة، وأعرب عن إعجابه وتقديره لمستوى التنظيم وروعة الأعمال الفنية الإبداعية التي ضمتها أروقة المعارض. وأكد أن نجاح مهرجان الفنون الإسلامية لهذا العام، يأتي ترجمة لاهتمام ورؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تأصيل الفنون الإسلامية وتجديدها وترسيخ حضورها على الساحة العالمية المعاصرة.