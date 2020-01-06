بسمة بوسيل: لست نادمة على تضحيتي من أجل تامر حسني

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أكدت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، أنها غير نادمة على التضحية بمستقبلها الفني من أجل زوجها الفنان تامر حسنى، وأكدت بسمة انها لاتتدخل في اختيار نجمات أعماله تامر الفنية نافية أن يكون لها اي دور في تأجيل تعاون تامر الجديد من النجمة مي عز الدين.

وقال تقرير برنامج "ET بالعربى" – الذى نشر قبل 10 أيام - فى تقديمه للفنان تامر حسنى، "الحب بين تامر حسنى وزوجته يخطف لأنظار على السوشيال ميديا سواء بالصور أو الفيديوهات التى تنتشر لهما معًا، كما أنها جزء مهم فى حياته المهنية ودائمًا ترافقه فى سفرياته وتختار له الإستايل الذى يناسبه".