لقطة العِقد الجديد.. ملكة بريطانيا مع ورثة العرش

المصدر: لندن - د.ب.أ

نشرت إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، صورة جديدة لها بمناسبة العام الجديد مع أقرب ثلاثة لولاية العرش، وهم نجلها الأكبر الأمير تشارلز، وحفيدها الأمير ويليام، وابن حفيدها الأمير جورج.

وقال قصر باكنغهام في تغريدة مرفقة بالصورة: «بمناسبة بدء عقد جديد، صدرت صورة بورتريه للملكة وأصحاب السمو الملكي أمير ويلز ودوق كامبريدج والأمير جورج».

وأضاف القصر أن المصور الأسكتلندي رانالد ماكتني، التقط الصورة في غرفة العرش في القصر. وتحكم الملكة إليزابيث ذات الـ93 عاماً البلاد منذ 1952. وهي الملكة الأطول بقاء في الحكم بين ملوك بريطانيا. يشار إلى أن تشارلز (71 عاماً)، هو وريث العرش، بينما ويليام (37 عاماً)، وجورج (ستة أعوام)، هما الثاني والثالث في ترتيب اعتلاء العرش. يذكر أن ماكتني صور سابقاً الملكة وورثة العرش الثلاثة معاً في 2016 بمناسبة عيد ميلادها الـ90.