ساعة «بيج بن» من بين السقالات تدق لـ 2020

المصدر: لندن - رويترز

ستدق ساعة بيج بن الشهيرة، أحد أهم معالم بريطانيا، عندما ينتصف الليل، إيذاناً ببدء عام جديد في ليلة رأس السنة، وذلك للمرة الأولى منذ الكشف عن وجهها الجديد من تحت السقالات خلال أعمال ترميم.

وتضمنت أعمال ترميم البرج المعروف باسم برج إليزابيث، ويبلغ ارتفاعه 96 متراً، إحاطته بسقالات خلال العامين الأخيرين، في الوقت الذي تجري فيه إعادة تلميع واجهات الساعة الأربع، وإعادة طلاء الأجزاء المعدنية، وتنظيف وإصلاح النقوش الحجرية المنحوتة ببراعة على البرج.

وعندما رفع جزء من السقالات في مارس الماضي، تبين أن أرقام وعقارب الساعة أعيد طلاؤها باللون الأزرق، بعد أن كانت باللون الأسود، تماشياً مع ما يصفه العلماء بأنه لونها الأصلي.

ومنذ بدء أعمال الترميم في 2017، توقفت ساعة بيج بن عن الدق إلا في الأحداث المهمة فقط، وكانت آخر مرة تدق فيها الساعة في 11 نوفمبر الماضي، إحياء لذكرى العسكريين الذين قتلوا خلال أداء الواجب في ما يعرف باسم «يوم الذكرى».