الطيارة اللاسلكية تدشّن منافسات بطولة فزاع «التلواح»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إقامة منافسات الطيارة اللاسلكية يومي 30 و31 ديسمبر الجاري في انطلاق بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح» الرئيسة لموسم 2019-2020، وذلك بعدما تم تعديل جدول المنافسات لإتاحة المجال أمام الجولات الخاصة بدوري الإمارات للصيد بالصقور، الحدث التاريخي الأول من نوعه الذي سيقام في إطار البطولة وفق أيام محددة سيتم الكشف عنها.

وارتأت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تقديم موعد انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور لتقام منافسات فئة الشيوخ يوم الإثنين المقبل، وفئة العامة يوم الثلاثاء 31 من الشهر نفسه، وذلك في موقع البطولة في منطقة الروية بدبي.

وستتواصل بطولة فزاع للصيد بالصقور، بعد ذلك خلال الفترة من 2 إلى 16 يناير، وهو الحدث الذي يتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة وتنافساً قوياً على ضوء النجاحات التي حصدها على مدار سنوات متتالية، حتى بات مقصداً لأفضل وأمهر الصقارين من داخل الدولة وخارجها، الذين يتنافسون بواسطة أجود أنواع الصقور وأكثرها سرعة ومهارة في قطع المسافة الخاصة بالأشواط.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد بن مرخان، أن الموعد الجديد لانطلاق البطولة جاء لمراعاة «دوري الإمارات للصيد بالصقور» الذي ستتوحد فيه الجهود بين نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لإطلاق هذا الحدث في نسخته الأولى واستضافة عدد من جولاته في بطولات فزاع للصيد بالصقور، وهو ما يشكل إضافة مهمة وزيادة في عدد أيام البطولة، وينعكس بالتالي في تعزيز طموحات وآفاق هذه الرياضة التراثية التي تحظى بدعم واهتمام غير محدود من القيادة الرشيدة، حيث انطلقت بطولات فزاع للصيد بالصقور بدعم لامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، منذ نحو عقدين من الزمن لتدشن موسماً جديداً أكثر قوة وحماسة وأوسع مشاركة من قبل الصقارين الذين أصبحوا في قمة الحرفية والتمرس في هذا المجال. ويستمر التسجيل في منافسات الطيارة اللاسلكية في البطولة لفئتي الشيوخ والعامة حتى يوم غد السبت، حيث سيتواجد فريق اللجنة المنظمة حتى الساعة الرابعة عصراً لإتمام الإجراءات، علماً أن أغلب المشاركين أنجزوا كل الترتيبات اللازمة للتواجد في الحدث.