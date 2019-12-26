عائشة النقبي: تسلّحتُ بلقب «مدرّبة معتمدة» لأجل خدمة الوطن

المصدر: حياة الحرزي - دبي

انطلاقاً من حلم يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة وطنها، وتقديم صورة مشرقة ومشرفة للمرأة الإماراتية القادرة على تحقيق طموحاتها، استطاعت مدربة التنمية البشرية وتطوير الذات عائشة النقبي، تأسيس رؤية خاصة لمفهوم المدرب المعتمد وفق أعلى معايير الكفاءة والمهارات الواجب امتلاكها للانطلاق في هذا المجال، الذي قررت خوض غماره قبل سنوات لتكتشف لاحقاً الطاقات التي يمكن أن تستثمرها.

في بداية حوارها مع «الإمارات اليوم»، أشارت عائشة إلى أن دخولها عالم التدريب كان في عام 2014، إذ تزامن مع استبيان عام أجري للتعرف الى مهارات ونقاط قوة الشخصيات القيادية، الذي كشفت من خلاله رغبتها في التعمق في هذا المجال، ودراسته بطريقة أكثر فاعلية، ما دفعها لاحقاً للانخراط جدياً في المجال نفسه، ونيل شهادة معتمدة من شركة «غالوب» العالمية كمدربة معتمدة في هذا الميدان.

وأضافت «لقد دفعتني الرغبة في التعمق في هذا التخصص إلى إقامة جلسات وبرامج تدريبية عدة، إلى أن نجحت في فترة وجيزة في أن أحصل على لقب المدربة المعتمدة في عملي، بالتوازي مع مهامي كمديرة موارد بشرية في إحدى الجهات شبه الحكومية».

وتابعت عائشة «أعترف أن مجال التدريب أسهم في نجاحي في تجاوز العديد من المصاعب والظروف الاجتماعية والنفسية القاسية التي مررت بها في السابق، لأنه أرشدني إلى الطريق الصحيح، ونبهني إلى ضرورة التركيز على نقاط القوة في شخصيتي، وكيفية استثمارها، سواء على الصعيد الاجتماعي أو المهني، لمواصلة طريق النجاح، وتحقيق ما أصبو إليه».

وحول طبيعة مهامها كمدير محلي لممثلية كلية كينغستون البريطانية للدراسات العليا وإدارة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضحت عائشة: «تنحصر مهمتي الأساسية في الممثلية في توفير المعلومات والتفاصيل اللازمة للراغبين في التواصل مع فرع الكلية البريطانية في الإمارات بخصوص الدورات التدريبية المقامة في مختلف المجالات، وتوفير الشهادات الخاصة، سواء للأفراد أو للكليات التدريبية الراغبة في الحصول على الاعتماد الرسمي من الكلية البريطانية».

فلسفة خاصة

تؤكد عائشة على فلسفتها الخاصة في مجال القيادة التي تعتبرها قبل كل شيء فعلاً إنسانياً متوارثاً، قبل أن تكون مهارة مكتسبة بالخبرة العملية والدراسة الأكاديمية، مخالفة بذلك آراءً ترى أن اكتساب القيادة قبل كل شيء رهين الممارسة العملية لمختلف المهارات الخاصة. وأوضحت أن «ممارسة مبدأ القيادة متوقف بالنسبة لي على مجموعة من المبادئ، لعل أولها العمل بروح الفريق الواحد، وتفعيل مفهوم القدوة الإيجابية في بيئة العمل، التي تؤهل القائد الحقيقي للتفاعل الإيجابي والتعامل بأريحية مع الفريق وتوحيد الأهداف والرؤى والمبادئ المهنية، خصوصاً التوجهات التي يسعى القائد إلى الالتزام بها وتطبيقها على نفسه أولاً، قبل تعميمها على الآخرين، لأن القيادة الحقيقية في الإدارة أفعال وممارسات، وليس مجرد شعارات غير قابلة للتطبيق».

وحول حضور المرأة الإماراتية في مجال التدريب والمناصب القيادية التي حازتها في عدد من مفاصل العمل الحكومي والإداري، تتوقف عائشة عند عدد من الأسماء المحلية اللامعة في المجال، التي أثبتت تميزها ونجحت في تقديم نماذج متميزة في مختلف مجالات التدريب واختصاصاته، منها تجربتها في المجال التي وصفتها قائلة: «المدرب المعتمد بالنسبة لي مهنة ثانية أستمتع بممارستها في أغلب الأوقات، وإن كنت أعترف بنشاطي المكثف أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي على (إنستغرام وسناب شات)، إذ أقدم فيهما عدداً من الجلسات الاستشارية لعملاء، على أمل تقديم هذه الجلسات على نطاق أوسع في المستقبل القريب».

تميز أكاديمي

على صعيد متصل، تواصل عائشة النقبي استكمال دراستها في مجال علم النفس، رغبة منها في التعمق أكثر في ميادين تطوير الذات، معتبرة الأمر استثماراً علمياً مجدياً وقادراً على أن يساعدها على استكشاف الذات البشرية من الناحية النظرية والتطبيقية، بعد أن وجدت نفسها مدفوعة إلى التعمّق في تفاصيلها، إذ تؤمن دائماً بأن «مفتاح السعادة والنجاح الحقيقي في كل المجالات متوقف على التعرف أولاً الى الذات وسبر أغوارها ومكامن القوة والضعف فيها، إلى جانب الثقة بالنفس وشرط الاستمرارية والتغاضي دوماً عن وجهات النظر السلبية، إلا من المؤهلين والقادرين على التعامل مع المشكلات والقضايا برؤية موضوعية خالية من الأحكام المسبقة».

المجتمع والأهل

أكدت عائشة النقبي انفتاح المجتمع الإماراتي وتقبّله لفكرة حضور المرأة في مجال التدريب بشكل جيد، معترفة بقيمة الدور الإيجابي الذي يلعبه الأهل والعائلة في هذا المجال: «والدتي هي المحفز والداعم الأول لي، كذلك والدي - رحمه الله - الذي كان حريصاً دوماً على مساندتي ودعمي وتوجيهي لتحقيق أحلامي وطموحاتي في كل المجالات».

تجارب ناجحة

بفرح تستذكر عائشة بعض تجاربها الناجحة في ميدان التدريب، مشيرة إلى مقابلة تلفزيونية ظهرت فيها أمام الجمهور للمرة الأولى على تلفزيون الشرقية من كلباء، معتبرة الأمر فاتحة خير ودافعاً مستمراً لمواصلة مشوار نجاحاتها المهنية في مجال التدريب الأكاديمي والقيادة، لافتة إلى مشروعها الموازي الذي تنشغل باستيفاء تفاصيله، وهو إصدار كتاب متخصص في مجال التدريب وتطوير الذات تخطط لنشره في العام المقبل، إلى جانب هدفها الأساسي في أن تصير اسماً لامعاً في مجال التدريب ومتحدثة محفزة تسهم في قصص النجاح من حولها.

• «التدريب أسهم في تجاوزي العديد من المصاعب التي مررتُ بها، لأنه أرشدني إلى الطريق الصحيح، ونبّهني إلى التركيز على نقاط القوة في شخصيتي».

• 2014 العام الذي بدأت فيه عائشة رحلتها مع عالم التدريب والقيادة.