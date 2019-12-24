4500 كيلومتر على ظهر جواد هرباً من ضغوط الحياة

المصدر: سيدني - د.ب.أ

أكملت امرأة أسترالية رحلة ملحمية امتدت لمسافة 4500 كيلومتر في أنحاء أستراليا، هرباً من ضغوط الحياة اليومية، وللاستمتاع بالسلام والهدوء.

وأفادت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية بأن ستيف جيبي (27 عاماً)، استغرقت سبعة أشهر ونصف الشهر في قطع جنوب القارة الأسترالية، من نهر «سنووي ريفر» في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد، وحتى نهر «مارغريت» جنوب مدينة بيرث في ولاية أستراليا الغربية. ولم تقم جيبي بذلك من أجل جمع الأموال، أو تحطيم أرقام قياسية، أو حتى تحقيق دعاية، لكنها أرادت فقط الهروب من ضغوط الحياة اليومية.

وكان أكثر ما يشغل بال جيبي، أثناء عبورها الفضاء الشاسع في صحراء أستراليا الوسطى، هو البحث الذي لا ينتهي عن ماء من أجل جواديها: ريتشارد وتيكلز.

وأطلقت جيبي (27 عاماً)، مدونة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أثناء رحلتها، ما مكنها من العثور على أشخاص على طول الطريق، دعوها إلى العشاء والاستحمام. وساعدها أحد الأشخاص في عبور صحراء نولاربور، بسيارة تحمل قشاً وماء. وتتطلع جيبي، الآن، إلى قطع أنحاء أميركا الشمالية على ظهر جواد.