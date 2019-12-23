وليد الشامي.. «بعد غيبة» في القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تألق الفنان الخليجي وليد الشامي، في حفل غنائي أحياه على المسرح الرئيس في القرية العالمية بمجموعة من أروع أغانيه، وسط تفاعل كبير من جمهور القرية العالمية من كل الجنسيات، والذي تجاوز الآلاف.

واستجاب الشامي لطلبات الجمهور في سماع بعض الأغاني، منها «أحبه كلش» كما قدم أمام الآلاف باقة من أغنياته القديمة والجديدة، منها «حظي واعرفه» و«بعد غيبة». ونال الحفل صدى جماهيرياً واسعاً، حيث استمتع الحاضرون بأمسية استثنائية شاركوا تفاصيلها على قنوات التواصل الاجتماعي. من ناحية أخرى استمتع جمهور القرية العالمية بالفعاليات المتنوعة، التي تقدم في مختلف أرجاء القرية، ومنها عروض الأجنحة الفنية، التي تعكس ثقافة العديد من الدول. وتنظم القرية العالمية حفلات أسبوعية يحييها نجوم عالميون من الشرق الأوسط وآسيا والعالم، في إطار التزامها بتقديم تجارب استثنائية لا تنسى للضيوف.