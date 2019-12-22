لحماية خصوصيتك.. تحقق من هذه الخدمة بـ «فيس بوك»

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

أوردت مجلة «بي سي جو» أن هناك العديد من مواقع الويب، توفر للمستخدم وظيفة عملية تتمثل في إمكانية تسجيل الدخول بها بواسطة بيانات الدخول الخاصة بشبكة «فيس بوك»، بدلاً من إجراءات التسجيل الطويلة، لكن سرعان ما ينسى المستخدم الصفحات، التي سجل الدخول بها.

لذلك تنصح المجلة الألمانية بضرورة التحقق من بروفايل «فيس بوك» بصورة منتظمة؛ لأن مثل هذه الخدمات تتمكن من الوصول إلى البروفايل، والاطلاع على الاسم والصورة، وربما قد تصل إلى قائمة الأصدقاء والمحتويات، التي حازت إعجاب المستخدم.

وللتحكم في إمكانية وصول مثل هذه الخدمات، يمكن للمستخدم تصفح قائمة الإعدادات حتى قائمة «التطبيقات ومواقع الويب»، وفي العرض التالي سيتم تحت بند «نشط» إظهار مواقع الويب والتطبيقات، التي تم تسجيل الدخول فيها بواسطة بيانات «فيس بوك»، وعندئذ يمكن للمستخدم تقييد وصول هذه الخدمات إلى معلومات معينة أو إزالتها على الفور، إذا لم يعد بحاجة إليها.

وعادة ينتقد خبراء أمان تكنولوجيا المعلومات خدمات تسجيل الدخول، التي توفرها شركتا «غوغل» و«أبل»، إلى جانب «فيس بوك»؛ لأنها قد تتيح للقراصنة إمكانية الوصول إلى خدمة تسجيل الدخول، وإحداث أضرار جسيمة بسبب الوصول إلى جميع الخدمات، التي سجل المستخدم الدخول بها.

وعند استعمال وظيفة تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، والتي تعرف أيضاً باسم التسجيل المبسط لدى شبكة «فيس بوك»، أو الشركات الأخرى، فإنه يتعين على المستخدم تأمين الحساب بأفضل صورة ممكنة، من خلال اعتماد كلمة مرور صعبة تضم ثماني علامات على الأقل، من بينها أرقام وحروف كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة.