قصائد سعودية - إماراتية في ندوة الثقافة والعلوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار تعزيز علاقات الأخوة السعودية - الإماراتية، نظمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بالتعاون مع مركز الأمير عبدالمحسن بن جلوي في الشارقة، أمسية شعرية، استضافت فيها كلاً من الدكتور محمد باجنيد (السعودية)، وإسماعيل العباس (الإمارات)، وأدارها رئيس مجلس إدارة الندوة بلال البدور.

وقال البدور في استهلال الأمسية التي حضرها رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد محمد المر، ومدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون محمد آل صبيح، إن الأمسية تعد ترجمة للأخوة بين بلدين وشعبين شقيقين، مقدماً شكراً خاصاً للوفد السعودي الزائر ندوة الثقافة والعلوم.

وأشار إلى أن الأمسية الشعرية تأتي في وقت يحتفل فيه باليوم العالمي للغة العربية، وضمن احتفالات دولة الإمارات بهذا اليوم.

من ناحيته، أشاد مدير عام معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية في السعودية، الشاعر الدكتور محمد باجنيد، بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وقدم مجموعة من القصائد الغزلية والوطنية والإنسانية.

وعن الحب الأول؛ حب الوطن الذي يسكنه، وذكريات طفولة جميلة، يتذكر فيها وطنه بزارع الورد، خلال دراسته خارج المملكة، منها: «يا هذا الوطن المغسول بماء زمزم.. يا أرض الحرمين.. يا مهبط وحي الله.. يا دار رسول الله.. اشتقت إليك.. اشتقت لفجر تمشي فيه الأضواء».

أما الشاعر الإماراتي إسماعيل أحمد العباس، فألقى قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعنوان «عرشك القلب»، قال فيها:

يا زعيماً طاول المجد ذراه

واكتسى البدر سناء من سناه

معجزات أنجزت من عزمه

فاستقامت فارهات في سماه

فكره الخلاق ومضات رؤى

تلهم الأجيال كي تقفو خطاه

كما قدم العباس عدداً من القصائد الأخرى، التي عكست تجربته الإبداعية الخاصة.

وبعد الأمسية عرض فيلم تسجيلي يعبر عن العلاقات الأخوية السعودية - الإماراتية، مصحوباً بأداء صوتي، وكلمات راقية.

«فكره الخلاق ومضات رؤى.. تلهم الأجيال كي تقفو خطاه».