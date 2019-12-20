نتفليكس: فيلم «كلوز» يحقق رقماً قياسياً

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

كشفت بيانات لشركة نتفليكس لخدمات البث عبر الإنترنت عن أن فيلم الرسوم المتحركة «كلوز» حقق 30 مليون مشاهدة على مستوى العالم في الشهر الأول لعرضه ليصبح ضمن الأعمال الأصلية الأكثر مشاهدة التي أنتجتها الشركة.

يدور الفيلم حول قصة نشأة شخصية سانتا كلوز «بابا نويل» وهو أول فيلم رسوم متحركة أصلي تنتجه نتفليكس، ويأتي ضمن جهود تكوين مكتبة للأفلام العائلية في إطار منافستها مع خدمات بث جديدة منها والت ديزني.

وقالت نتفليكس إن الفيلم حقق معدل مشاهدة متكررة مرتفعاً، مضيفة أن هذا المعدل غير مشمول في عدد مرات المشاهدة البالغ نحو 30 مليوناً. ويعكس العدد مرات المشاهدة في أول 28 يوماً لعرض الفيلم منذ طرحه للمرة الأولى في 15 نوفمبر الماضي.

ويروي الفيلم، الذي استخدم الرسوم المتحركة المصممة يدوياً على نحو أساسي، قصة ساعي بريد أناني وصانع دمى منعزل تنشأ بينهما علاقة صداقة غير متوقعة. وكاتب ومخرج الفيلم هو فنان الرسوم المتحركة الإسباني سيرخيو بابلوس، وقام بالأداء الصوتي جيه.كيه سيمونس وجيسون شوارتزمان.

وكشفت نائب رئيس نتفليكس لأفلام الرسوم المتحركة الأصلية مليسا كوب عن أن الشركة تعتزم بث أفلام رسوم متحركة للأطفال والأسرة عدة العام المقبل، ومنها «ذا ويلوبيز» المقتبس من كتاب للأطفال، والفيلم الموسيقي «أوفر ذا مون» (على سطح القمر).