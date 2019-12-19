جامعة زايد تحتفي بـ «لغة الضاد» في يومها العالمي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفت جامعة زايد باللغة العربية في يومها العالمي، الذي يوافق 18 ديسمبر، من خلال ملتقى جامعة زايد الأول للغة العربية، الذي نظمه قسم اللغة العربية بكلية التربية، بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين والمختصين في اللغة العربية من مختلف ربوع الوطن العربي.

واستهل الحفل، الذي أقيم في حرم الجامعة بدبي، بكلمة من رئيس اللجنة التنظيمية، الدكتور شكري مبخوت، أستاذ كرسي في قسم اللغة العربية بكلية التربية، أكد فيها ضرورة تدبّر مسائل اللغة العربية، والعمل على الحفاظ عليها في عصر يهمين عليه ما يسمى بـ«حرب اللغات». وتناول الملتقى جوانب من قضايا اللغة العربية التي تشغل كل المهتمين بها.