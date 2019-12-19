4000 مشارك في «مغامرة الحديريات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اجتذبت «مغامرة الحديريات»، إحدى فعاليات مبادرة «لحظات أبوظبي»، التي احتضنتها جزيرة الحديريات، أخيراً، أكثر من 4000 شخص، وتخللت الفعالية - التي استمرت يومين - العديد من النشاطات الرياضية الشيقة التي تلائم جميع أفراد العائلة.

وتوزعت النشاطات على عدد من المسارات المصممة للجميع، بما في ذلك أصحاب الهمم، التي تتكون من ثلاثة مسارات تناسب المبتدئين، وهي مسار بطول ثلاثة كيلومترات للبالغين، ومسار بطول 500 متر للأطفال من عمر ستة إلى تسعة أعوام، ومسار بطول كيلومتر للأطفال من عمر 10 إلى 14 عاماً. وخصص مسار بطول 30 متراً لمستخدمي الكراسي المتحركة.

وشهدت جزيرة الحديريات عطلة نهاية أسبوع حافلة بالتحديات والأنشطة والأجواء الحماسية التي استقطبت كثيرين للتسلّق والزحف والتأرجح بين العقبات التي تملأ المسارات.

يشار إلى أن «لحظات أبوظبي» هي مبادرة مجتمعية تنفذها دائرة تنمية المجتمع، ضمن إطار برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غداً 21»، وتهدف إلى تعزيز الترابط الأسري بين سكان أبوظبي، ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام، من خلال عدد من الأنشطة المجتمعية التي تضفي أجواءً تجسّد الاندماج بين كل شرائح المجتمع في خمس مناطق رئيسة في العاصمة الإماراتية.