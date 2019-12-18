"حجاب معقم" لغرف العمليات.. هل يزيل عقبة أمام الجراحات المسلمات؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

"حجاب معقم" تحت هذا المسمى قدم مستشفى بريطاني، فكرة طورتها طبيبة شابة للجمع بين الحجاب والمعايير الصحية داخل غرف العمليات. وكشف المستشفى البريطاني عن الحجاب الذي يستخدم لمرة واحدة" يناسب الطبيبات المحجبات داخل غرف العمليات. ونشر مستشفى Royal Derby Hospital تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" جاء فيها أن الفضل لهذه الفكرة يعود للطبيبة الشابة فرح رسلان، التي طورت الفكرة خلال قيامها بتدريب داخل المستشفى. بحسب موقع " دوتشي فيلا" الألماني.

وتقول الطبيبة الشابة فرح رسلان إن الفكرة جاءت بسبب المخاوف من انتقال العدوى داخل غرف العمليات بسبب الحجاب الذي ترتديه طوال اليوم. الطبيبة الشابة أوضحت أنها كانت بحاجة لحل وسط يجمع بين "المعايير المهنية للملابس والعقيدة"، ما دفعها للبحث في ماليزيا، عن التصميم والمواد المناسبة لتصنيع هذا الحجاب.

يعتقد القائمون على المستشفى أن هذه هي المرة الأولى على مستوى المملكة المتحدة، التي يتم فيها تقديم حجاب مناسب لغرف العمليات. الطبيبة الماليزية الشابة، قالت إن فكرتها جاءت بسبب المخاوف من انتقال العدوى بسبب حجابها الذي ترتديه طوال الوقت.

تأمل فرح رسلان أن يساهم هذا الحجاب المعقم في التخلص من واحدة من العقبات التي تحول دون اجتذاب المزيد من المواهب لعالم الجراحة.

وأوضحت رسلان في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كنت أرتدي نفس غطاء الرأس طوال اليوم، أمر ليس مثاليا بالطبع من ناحية النظافة".

وأضافت: "لم أشعر بالارتياح لخلعه (الحجاب) وكان يتم إخراجي باحترام من غرف العمليات بسبب المخاوف من انتقال العدوى".