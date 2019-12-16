مرام علي تتصدر "جوجل السعودية "بسبب "عروس بيروت"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تصدرت الفنانة السورية مرام علي، إحدى بطلات مسلسل "عروس بيروت"، مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية بآلاف من عمليات البحث وذلك بسبب تصريحاتها أدلت بها، وأكدت من خلالها أنها تتلقى الكثير من الرسائل التي تؤنبها على ما تفعله من خلال شخصية "نايا" في مسلسل "عروس بيروت".

وقالت مرام علي: "رسائل كثيرة تتساءل عن الشر الكبير الذي تقدمه الشخصية ويقول أصحابها أنهم أصبحوا يضمرون الكره لي بسبب نايا". وأضافت مرام علي: "بنفس الوقت فإن الكثير من أصحاب هذه الرسائل يؤكدون أنهم يمازحوني بسبب قناعتهم بالأداء الذي أقدمه في الشخصية".

مسلسل "عروس بيروت" هو النسخة العربية من المسلسل التركي "عروس إسطنبول" الذي حقق نجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي.