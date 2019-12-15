نوال الزغبي تتألق على مسرح القرية العالمية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطربت النجمة نوال الزغبي، أول من أمس، ضيوف القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بمجموعة من أغانيها في ليلة طربية بامتياز

وأدت المطربة اللبنانية، التي اشتهرت طوال مسيرتها التي تمتد لنحو 25 عاماً بتبنيها لاتجاهات جديدة في الموسيقى العربية، مجموعة من أغانيها الجديدة التي أطلقتها أخيراً، إضافة إلى عدد من الأغاني الكلاسيكية التي يعرفها جمهورها في العالم العربي، مثل أغنيتي «الليالي» و«قلبي دق».

يُشار إلى أن القرية العالمية تستضيف كل يوم جمعة في الساعة التاسعة مساءً حفلات موسيقية، تؤديها نخبة من النجوم العرب والعالميين من الشرق الأوسط وآسيا والعالم، في إطار التزامها المتمثل بتقديم لحظات وتجارب استثنائية، إلى جانب تقديم فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة ومتجددة، بما يتناسب مع أذواق جميع الضيوف.