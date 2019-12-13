«ذا إتش دبي».. عروض منوعة في موسم العطلات

المصدر: الامارات اليوم

يستقبل فندق «ذا إتش دبي» موسم العطلات بعروض متنوعة من الاحتفالات والبهجة والمتعة للموسم الأكثر ترقباً لهذا العام. ويكشف الفندق ذو الخمس نجوم الكائن في قلب دبي عن التقويم الاحتفالي الغني بالأنشطة الكفيلة بإسعاد العائلات وأصحاب الأعمال ورواد العطلات على حد سواء. كونوا على موعد هذا الموسم في «ذا إتش دبي»، مع عروض الطعام المغرية، إلى جانب أنشطة عيد الميلاد على مدار الشهر التي ستغني عطلتكم بلحظات لا تنسى.

سواء كان لقاءً خاصاً لشخصين أم تجمّعاً عائلياً أو حفلة صاخبة مع الأصدقاء، يمكنكم الاستمتاع بتجمعاتكم من خلال طلب ديك رومي جاهز. اقضوا وقتاً ممتعاً مع أحبائكم وانسوا عناء الطهي، بينما يعتني فندق ذا إتش بالباقي. اختاروا بين مجموعة من الحزم بدءاً من 555 درهماً. وسيحظى الأطفال الصغار بمتعة مشاهدة «سانتا كلوز» وهو يشق طريقه لتوزيع الهدايا وسط الحشود.