«شيراتون مول الإمارات».. عروض واحتفالات في ديسمبر

المصدر: الامارات اليوم

لا تفوتوا فرصة زيارة فندق «شيراتون مول الإمارات» في موسم الاحتفالات، واختبار قائمة طعام مميزة تحلو مشاركتها مع العائلة والأحبة في مطعم «بيش». وتزخر قائمة الطعام بالأطباق التقليدية كطبق صدر الديك الرومي المشوي. كما يمكن للأطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم 12 عاماً الاستمتاع بأشهى أطباق قائمة الطعام المخصصة لهم طيلة شهر ديسمبر.

العرض: قائمة طعام خاصة بموسم الاحتفالات لقاء 155 درهماً للشخص الواحد.

التاريخ: من 10 ولغاية 30 ديسمبر

التوقيت: من الساعة 6:30 - 11 مساءً.

ويتيح الفندق لضيوفه فرصة عيش الأجواء الاحتفالية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء، والتلذذ بطبق الديك الرومي التقليدي في منازلهم، فضلاً عن أشهى الأطباق الجانبية التقليدية كالبطاطس الحلوة المشوية والجزر المتبّل بالعسل وهريس البطاطس الشهية، وغيرها الكثير.